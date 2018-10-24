Samsung W2019’a az kaldı

Bildiğiniz gibi Samsung çok yakında modern tasarıma sahip yeni bir kapaklı telefon satışa sunmaya hazırlanıyor. W2019 olarak anılan telefon kısa süre önce TENAA’dan sertifika alırken görülmüştü. Çok yakında tanıtılması beklenen W2019, bugün bir kez daha görüldü.

Samsung’un yeni telefonunun üst kısmında 4.2 inçlik iki ekran yer alıyor. Kapaklı telefonun alt kısmında ise T9 klavye yer alıyor. Telefonun alt kısmında ise USB-C girişi ve ses çıkışı yer alıyor.

Samsung’un yeni kapaklı telefonunu kasım ayı sonunda veya aralık ayı başında satışa sunması bekleniyor. Ancak telefonun Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

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