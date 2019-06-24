Sanatçı Enis Fosforoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu iki gün önce hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı Fosforoğlu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenen törende konuşma yapan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, usta sanatçıyı çocukluk döneminden tanıdığını belirterek, "Hayat dolu, her gördüğümüzde sevgi ve saygıyla kucaklaştığımız bir ağabeyin arkasından konuşmak gerçekten çok zor." dedi.

Uygur, çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Çok kısa bir süre içerisinde kaybettik. 15 gün içerisinde bir duyduk ki hayata veda etmiş. Çok dik ve gururlu bir adamdı. Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısıydı. İlkelerinden asla ödün vermezdi. Onu tanımaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

- "Türk tiyatrosunda birçok oyuncunun yetişmesine vesile oldu"

Kızı Seren Fosforoğlu da babasının zarif bir karaktere sahip olduğundan bahsederek, şunları kaydetti:

"Kimseyi kırmazdı. İltifatı, güzel sözü severdi, tatlı dilliydi. Sahnedeki en zor anım şu anda. Ben bundan 18 yıl önce böyle bir acı yaşadım. Annem giderken, '30 yıllık aşkım, ona iyi bak' demişti. Bunun ağırlığını hep hissettim üstümde. Bu yüzden de bazen bana kızdı. Çok özgür ruhlu bir insandı, hayatına müdahaleyi hiç sevmezdi ama ben hepsini sevgimden yaptım. İşte bu özgür ruhu Devlet Tiyatrosu'ndan istifasını gerektirdi ve kendi özel tiyatrosunu kurdu. Türk tiyatrosunda birçok oyuncunun yetişmesine vesile oldu. Biz uzun yıllar öğrencileriyle beraber kocaman bir aile olduk. Özel bir insandı. Baba olarak beni büyütürken hep, 'Kızım sen başarırsın, benim kızım her şeyi yapar' diyerek büyüttü. Şimdi ben onsuz nasıl yapacağım bilmiyorum."