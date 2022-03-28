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Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün ‘halk ekmek’ paylaşımı olay oldu

28.03.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün halk ekmek büfelerinin önünde yaşanan kuyruklara atıfta bulunarak yaptığı açıklama dikkat çekti. Döğücü, ilçesindeki tiyatro kuyruğu ile halk ekmek büfeleri önünde yaşanan kuyruğu karşılaştıran yorumunda ‘Bu gördüğünüz Halk Ekmek kuyruğu değil; Sancaktepe'de tiyatro kuyruğu’ ifadelerini kullandı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün ‘halk ekmek’ paylaşımı olay oldu

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün sosyal medyadan paylaştığı mesaj sosyal medyada olay oldu. Halk ekmek önündeki kuyruklara göndermede bulunarak yaptığı açıklamanın altına yüzlerce yorum yapıldı.

Ekmek fiyatlarında yaşanan büyük artışın ardından vatandaşlar daha ucuza ekmek satan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek büfelerine vatandaşlar akın etmiş büfelerin önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ekmek fiyatlarındaki artışın ardından yaşanan bu kuyruklara atıfta bulunarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Döğücü, ilçedeki tiyatro kuyruğuna dikkat çekmek isterken yaptığı "Bu gördüğünüz Halk Ekmek kuyruğu değil; Sancaktepe'de tiyatro kuyruğu. Kültür dolu, sanat dolu bir pazar dilerim" paylaşımıyla tepkilere neden oldu.

Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyrukla tiyatro kuyruğu karşılaştırması yapan Başkan Döğücü’nün mesajının altına yüzlerce yorum yapıldı.

**İşte Şeyma Döğücü’nün sosyal medya üzerinden yaptığı o paylaşım:

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe
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