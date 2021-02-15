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Sandra Bullock ve Channing Tatum ikilisini izlemek için biraz daha bekleyeceğiz

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 15.02.2021 08:17 | Son Güncelleme:
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Sandra Bullock ve Channing Tatum ikilisini izlemek için biraz daha bekleyeceğiz

Sandra Bullock ve Channing Tatum ikilisinin başrollerini paylaştığı romantik, macera filmi The Lost City of D’nin yeni vizyon tarihi belli oldu.

Covid-19 salgını yüzünden bir süredir vizyon tarihi ertelenen The Lost City of D’nin vşzyon tarihi belli oldu. Channing Tatum ve Sandra Bullock gibi iki yıldız oyuncunun başrollerini paylaştığı filmin yönetmenliğini Adam ve Aaron Nee ikilisi üstleniyor. The Lost City of D filminin vizyon tarihi 15 Nisan 2022 olarak açıklandı.

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THE LOST CİTY OF D HAKKINDA

Yazdığı romanda yarattığı kurgusal şehrin gerçekten var olduğunu keşfeden bir yazarın hikayesi konu ediliyor. Yazar, şehri bulmak için kendisini tehlikeli bir yolculuğun içinde bulur ve yolculuk esnasında tanıştığı biriyle aşk yaşamaya başlar. Çıktıkları roman macerası, hayatı yaşarken, onun romanlarda yarattığı kurgularından çok daha tuhaf ve romantik bir hale dönüyor.

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The Blind Side performansıyla Oscar kazanan Sandra Bullock, bu filmin yanı sıra Nora Fingscheidt'ın çektiği yeni bir film ve Brad Pitt'le başrolü paylaşacağı Bullet Train'in çalışmalarıyla meşgul. Channing Tatum ise komedi filmi Dog ve Joseph Gordon-Levitt'in hem çekip hem oynayacağı Wingmen adlı filmlerle karşımıza çıkacak.

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