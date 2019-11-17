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’Şanırak’ müzikal tiyatro oyunu İstanbul’da ilk kez izleyicilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 10:02 | Son Güncelleme

Kazakistan Astana Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ’Şanırak’ (Dal Beşikten Yer Beşiğe) müzikal tiyatrosu Zeytinburnu’nda izleyicilerle buluştu.

Kazakistan Astana Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ’Şanırak’ (Dal Beşikten Yer Beşiğe) müzikal tiyatrosu Zeytinburnu’nda izleyicilerle buluştu. Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahnelenen oyun, büyük beğeni kazandı.
Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülen ’Ortak Kültürlerin Buluşması Projesi’ kapsamında Kazakistan Astana Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ’Şanırak’ (Dal Beşikten Yer Beşiğe) Müzikal tiyatrosu ilk kez İstanbul’da izleyicilerle buluştu.
Kazlıçeşme Abay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda sahnelenen tiyatroya, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, Zeytinburnu İlçe Kaymakamı Mehmet Makas, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saperbekuly ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Spor salonuna kazak kültürünün temel taşlarından olan kazak çadırı kuruldu. Açılış ve müzikal tiyatro gösterimi de kurulan bu çadırda yapıldı. Yeşil, Kırmızı, Sarı ve beyaz renklerle betimlenen tiyatro gösterisini davetliler merakla izledi. Müzikal tiyatro oyunu olan “Şanırak’ beşikten mezara Kazakistan kültürünü ve yaşam tarzlarını eğlenceli müzikler, danslar ve de şarkılarla birlikte anlatıldı.

“Ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz”
Şanırak müzikal tiyatrosundan çok etkilendiğini ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Şu anda Astana devlet tiyatrosunun deneysel gösterisini izliyoruz. Bunu Zeytinburnu’nda izliyor olmamızı çok anlamlı buluyorum. Bulunduğumuz okul Abay İlköğretim Okulu ve Kazakistan’da çok ünlü, değerli bir kültür insanı adına verilen okuldayız. Zeytinburnu’nda tüm Türk dünyasının neredeyse tamamından insanlarız gelip bir arada barış ve huzur içinde bir arada yaşadığı bir ilçedir. Bu tiyatro da kazak kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla bir Avrupa Turnesine çıktı. 2 gün boyunca hemşerilerimize kapasite çerçevesinde gösteri sunacak. Ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz. Oyun da çok etkiliydi” ifadelerini kullandı.
16-17 Kasım Tarihlerinde gösterime giren Şanırak (Dal Beşikten Yer Beşiğe) adlı müzikal tiyatro ücretsiz olarak sergilenecek.

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