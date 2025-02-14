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  4. Saniyede 13.26 kilometre yaklaşıyor! Tüyler ürpertici simülasyon: Dünya'ya asteroitin çarpmasıyla oluşabilecek hasarı gösterdi

Saniyede 13.26 kilometre yaklaşıyor! Tüyler ürpertici simülasyon: Dünya'ya asteroitin çarpmasıyla oluşabilecek hasarı gösterdi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.02.2025 10:51
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NASA, potansiyel olarak tehlikeli bir asteroitin 2032 yılında Dünya'ya çarpma ihtimalinin düşük olduğunu belirtmesine rağmen onu yakından takip ediyor. Dünya'ya yaklaşan bir asteroitin haber olmasından sonra olası bir çarpma durumunda oluşabilecek hasar simüle edildi. Simülasyon videosu, '2024 YR4' asteroitinin Dünya ile temas etmesi durumunda ne olacağını gösterdi.

Saniyede 13.26 kilometre yaklaşıyor! Tüyler ürpertici simülasyon: Dünya'ya asteroitin çarpmasıyla oluşabilecek hasarı gösterdi

MYNET|DIŞ HABERLER NASA'nın Şili'deki Asteroid Dünyaya Çarpma Son Uyarı Sistemi (ATLAS) tarafından geçen yıl 27 Aralık'ta keşfedilmesinin ardından '2024 YR4' adı verilen asteroit, uzay ajansının dikkatini çekti. Çapının 40 ila 100 metre arasında olduğu tahmin edilen 2024 YR4'ün Dünya'ya çarpması durumunda neler olabileceğini gösteren bir simülasyon videosu yayınlandı. MetaBallStudios'tan Alvaro Gracia Montoya'nın hazırladığı simülasyon videosu, asteroitin Dünya'ya çarpması durumunda neler olabileceğini gösteriyor ve bu oldukça korkutucu.

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Asteroit avcısı David Rankin ise Space.com'a yaptığı açıklamada, "İnsanların şimdilik bu konuda kesinlikle endişelenmesine gerek yok" dedi.

2024 YR4 NEREDE?

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Şu anki durumda kaya Dünya'dan saniyede yaklaşık saniyede 13,26 kilometre hızla uzaklaşıyor ve yaklaşık 27 milyon mil uzaklıkta. NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri Çalışmaları Merkezi ise 2024 YR4'ün 2032 ile 2071 yılları arasında altı ayrı zamanda gezegenimize çarpma potansiyeline sahip olduğunu söylüyor.

DÜNYA'YA ÇARPARSA NE OLUR?

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Bir şehri tamamen yok edebilecek güce sahip olduğunu söyleyen simülasyon videosunda, "Bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum ama bu tür haberler kesinlikle çok fazla spekülasyona yol açıyor" ifadeleri yer aldı. Bağlam olarak, sekiz megatonluk patlamanın Hiroşima'ya atılan atom bombasından 500 kat daha güçlü olabileceği ve açığa çıkan enerjinin sekiz megaton TNT'ye eşdeğer olabileceği düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
NASA Simülasyon asteroid
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