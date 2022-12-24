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  4. Şanlıurfa'da korkunç ölüm! Boynu fıstık dalına takılıp kırıldı

Şanlıurfa'da korkunç ölüm! Boynu fıstık dalına takılıp kırıldı

24.12.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da korkunç bir olay yaşandı. 62 yaşındaki İbrahim Yıldırım, traktörle bahçesini sürerken boynu fıstık dalına takılıp kırıldı. Yıldırım'ın cansız bedeni yakınları tarafından bulunurken olay yerine gelen ekipler Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şanlıurfa'da 62 yaşındaki İbrahim Yıldırım, traktörle bahçesini sürerken boynu fıstık dalına takılıp kırıldı. Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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TRAKTÖR ÜZERİNE HAREKETSİZ BULDULAR

Olay, Bozova’ya bağlı İnanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Yıldırım, traktörle bahçesini sürerken, boynu, altından geçtiği fıstık ağacının dalına takılıp kırıldı. Uzun süre haber alamayan yakınları, gittikleri fıstık bahçesinde İbrahim Yıldırım’ı traktör üzerinde hareketsiz buldu.

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HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İbrahim Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İbrahim Yıldırım’ın cenazesi, götürüldüğü Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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