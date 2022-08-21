ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte 21 Ağustos 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı. Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştirilen şans oyununun 21 Ağustos tarihli çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Milli Piyango Online'dan ya da bayilerden kupon dolduran çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Şans Topu 21 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı mı?", "Şans Topu sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 21 Ağustos 2022 Pazar günkü çekilişe ilişkin ayrıntılar haberimizde...

21 AĞUSTOS PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans Topu çekilişi 21 Ağustos 2022 Pazar günü saat 20.00'da yapıldı. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş, Milli Piyango Online'da canlı olarak yayınlandı.

21 Ağustos Pazar günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde:

01 04 05 09 23 + 04 (Joker)

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.



