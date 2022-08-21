HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte 21 Ağustos 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte 21 Ağustos 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları

21.08.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye tutarı 227 bin lira olarak açıklanan popüler şans oyununda kazandıran numaralar merak konusu oldu. Birçok kişi internette, "Şans Topu 21 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı mı?", "Şans Topu sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 21 Ağustos 2022 Pazar günkü çekilişe ilişkin detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte 21 Ağustos 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı. Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştirilen şans oyununun 21 Ağustos tarihli çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Milli Piyango Online'dan ya da bayilerden kupon dolduran çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Şans Topu 21 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı mı?", "Şans Topu sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 21 Ağustos 2022 Pazar günkü çekilişe ilişkin ayrıntılar haberimizde...

21 AĞUSTOS PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans Topu çekilişi 21 Ağustos 2022 Pazar günü saat 20.00'da yapıldı. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş, Milli Piyango Online'da canlı olarak yayınlandı.

21 Ağustos Pazar günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde:

01 04 05 09 23 + 04 (Joker)

s1

s2

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plajlar boks ringine döndü! Çok sayıda kişi birbirine girdiPlajlar boks ringine döndü! Çok sayıda kişi birbirine girdi
1 günlük evlilik için verilen karar hayatını 'Duman' etti1 günlük evlilik için verilen karar hayatını 'Duman' etti
Elazığlı iş adamı banka hesabına baktığında şaşkına döndüElazığlı iş adamı banka hesabına baktığında şaşkına döndü
Anahtar Kelimeler:
şans topu şans topu çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ayşe'nin yatak pozu takipçilerini kızdırdı

Survivor Ayşe'nin yatak pozu takipçilerini kızdırdı

Akaryakıtta yeni zam haberi!

Akaryakıtta yeni zam haberi!

Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu!

Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu!

Kazalarla ilgili Bakan Soylu'dan yeni açıklama

Kazalarla ilgili Bakan Soylu'dan yeni açıklama

Bolu Belediyesi'nde makam şoförü, genel müdürlüğe atandı

Bolu Belediyesi'nde makam şoförü, genel müdürlüğe atandı

Eğlence mekanında öldürülüp havuza atılmıştı! Korkunç detay

Eğlence mekanında öldürülüp havuza atılmıştı! Korkunç detay

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

''Yaptığın ihanet'' dedi! Nedimesini o halde görünce...

''Yaptığın ihanet'' dedi! Nedimesini o halde görünce...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.