Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Şans Topu nasıl oynanır? 28 Haziran çekiliş ekranı

Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor. Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçlarını bekliyordu. Şans Topu 28 Haziran Çarşamba çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz. İşte 28 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 28 HAZİRAN

Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. 28 Haziran Çarşamba akşamı saat 20:00'de haftanın ilk Şans Topu çekilişi yapılacak.

25 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları şu şekilde;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.



