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ŞANS TOPU SONUÇLARI 18 OCAK! Şans Topu çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

18.01.2023 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her çarşamba ve pazar akşamları gerçekleşiyor. Şans oyunu severlerin ilgiyle takip ettiği Şans Topu çekilişi haftanın ilk çekilişiyle açılış yapıyor. Peki, Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango ile 18 Ocak Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 18 OCAK! Şans Topu çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı 18 Ocak Çarşamba günü akşam saatleri itibariyle sorgulanmaya başladı. Şans oyunu severler haftanın ilk Şans Topu çekilişinin sonuçlarını merakla bekliyorlar. Şans Topu çekiliş sonuçları, sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından Milli Piyango'nun resmi sitesinde duyurulmaktadır. 18 Ocak Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçlarını açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten ve haberimizden takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 18 OCAK AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi, haftanın ilk çekilişiyle 18 Ocak Çarşamba akşamı saat 20:00'de gerçekleşecek. Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ VE BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

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