Sapık komşu suçüstü yakalandı! Komşusunun penceresinden içeri kaparak kendisini tatmin eden adam tutuklandı... "3 ay boyunca her gün geldi"

MYNET|DIŞ HABERLER 32 yaşındaki Igor Jose Diniz, Brezilya'nın Recife kentindeki bir binanın koridorunda komşusunun dairesine bakarak mastürbasyon yaparken yakalandı. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen komşu adamın davranışlarının 3 ay boyunca devam ettiğini dile getirerek, "Onun kötü bir şey yaptığını, orada bir şeyler döndüğünü biliyordum çünkü saatlerce bunu yapıyordu. Kendimi çok tehdit altında hissetmeye başladım çünkü yalnız yaşıyorum" dedi.

Polise şikayette bulunduğunu ancak kanıt gerektiğini öğrenince diğer komşusuyla işbirliği yaptıklarını dile getiren mağdur komşu, "Polis denedi ama elimizde kanıt yoktu. Onu yakalamak için cep telefonumla çekim yaptım" diye konuştu.