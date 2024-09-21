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Sapık komşu suçüstü yakalandı! Komşusunun penceresinden içeri kaparak kendisini tatmin eden adam tutuklandı... "3 ay boyunca her gün geldi"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.09.2024 08:24
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Brezilya'nın Recife kentindeki bir binanın koridorunda komşusunun penceresinden içeri doğru bakarak kendisini tatmin eden 32 yaşındaki Igor Jose Diniz suçüstü yakalandı. Adamın 3 ay boyunca komşularına yönelik tacizinin devam ettiği ifade edildi. Taciz edilen komşuların işbirliği sayesinde Diniz'in uygunsuz hareketleri saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

Sapık komşu suçüstü yakalandı! Komşusunun penceresinden içeri kaparak kendisini tatmin eden adam tutuklandı... "3 ay boyunca her gün geldi"

MYNET|DIŞ HABERLER 32 yaşındaki Igor Jose Diniz, Brezilya'nın Recife kentindeki bir binanın koridorunda komşusunun dairesine bakarak mastürbasyon yaparken yakalandı. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen komşu adamın davranışlarının 3 ay boyunca devam ettiğini dile getirerek, "Onun kötü bir şey yaptığını, orada bir şeyler döndüğünü biliyordum çünkü saatlerce bunu yapıyordu. Kendimi çok tehdit altında hissetmeye başladım çünkü yalnız yaşıyorum" dedi.

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Polise şikayette bulunduğunu ancak kanıt gerektiğini öğrenince diğer komşusuyla işbirliği yaptıklarını dile getiren mağdur komşu, "Polis denedi ama elimizde kanıt yoktu. Onu yakalamak için cep telefonumla çekim yaptım" diye konuştu.

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Brezilya
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