Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı! Olay yerine gelen sağlık ekipleri şaşkınlığını gizleyemedi

Rusya'da yaşayan 22 yaşındaki Aida isimli bir kadın oğlunun aralıksız bir şekilde ağlaması üzerine önce kendi kendisine sakinleşmeyi bekledi. Ancak oğlu sakinleşmeyince mutfağa giderek bir bıçak aldı ve oğlunu karnından üç kez bıçakladı. Oğlunu bıçakladıktan sonra bıçağı yere fırlatarak sokak sokak dolaşmaya başlayan kadın sonunda karşısına çıkan bir kişiden oğlu için ambulans çağırmasını istedi.

HAYATTA KALMAYI BAŞARDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu kanlar içinde bulduğunda polise haber verdi. Çocuğun bıçaklanmanın etkisiyle bağırsaklarının dışarı çıktığı ifade edilirken çocuk hastaneye kaldırıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre, çocuk yapılan tedavinin altından hayati riskini atlattı.

Aida, geçmişte bebeğinin hastalıklarını tedavi etmediği için sosyal hizmetlerin dikkatini çekmişti.Yetkililere göre oğlu bu kez yetimhaneye yerleştirilecek. Anne ise gözaltına alındı. Suçlu bulunması halinde yedi yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.