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    4. Ülkede tepkilere neden olan görüntüler! Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi... Kimse yüzüne bile bakmadı

    Ülkede tepkilere neden olan görüntüler! Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi... Kimse yüzüne bile bakmadı

    29.09.2023 14:24 | Son Güncelleme:
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    Hindistan'da tecavüze uğrayan 12 yaşındaki bir kız çocuğunun 2 saat boyunca kapı kapı dolaşarak yardım istediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yarı çıplak ve üzeri kan içindeki kız kapısında görenler ise ona yardım etmeden uzaklaşmasını istedi. Görüntüler ülkede tepkilere neden oldu.

    Hindistan'ın Ujjain kentinde meydana gelen korkunç saldırıda 12 yaşındaki bir kız çocuğu tecavüze uğradı. Saldırganın elinden kaçmayı başaran küçük kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi. Ancak kapısına gelen kızın halini görünce gitmesini istedi. Saatlerce dolaştıktan sonra ismi açıklanmayan 12 yaşındaki kıza kapısını çaldığı bir rahip yardım etti.

    "KONUŞAMIYORDU"

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    BBC'de yer alan habere göre, 12 yaşındaki kıza yardım eden rahip Rahul Sharma, "Konuşamıyordu. Gözleri şişmişti. Ne olduğunu sorduğumda anlamadığım bir dilde konuştu. Ben de ona kağıt ve kalem verdim ama hiçbir şey yazamadı" dedi.

    Durumun polise ihbar edilmesinden sonra yetkililer her yerde şüpheliyi aradıklarını ifade etti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kız yakındaki bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

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    Anahtar Kelimeler:
    tecavüz Hindistan

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