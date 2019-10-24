HABER

Sarıkamış’ta soğuktan araçların camları dondu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 09:08 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta termometreler eksi 4’ü gösterdi, soğuktan araçların camları buz tuttu.Doğu Anadolu Bölgesi’nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Kars ve Ardahan’da ölçüldü.

Sarıkamış’ta termometreler eksi 4’ü gösterdi, soğuktan araçların camları buz tuttu.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Kars ve Ardahan’da ölçüldü. Sarıkamış’ta soğuk hava araçların camlarını dondurdu. Sabah erken saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar ise soğuktan olumsuz etkilendi.
Bölgeye yavaş yavaş kışın geldiğini ifade eden Faruk Erdoğdu, “Sarıkamış’ta havalar soğumaya başladı. Sabah kalktığımızda araçlarımızın camları buz tutmuştu, araçlarımızın camlarını temizledik. Araçların camlarının buz tutması kışın yavaş yavaş geldiğini gösteriyor. Üzerimize kışlık montlarımızı giymeye başladık” dedi.
Kars’ta kış yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığı geceleri sıfırın altından 4 dereceye kadar düşerken, soğuktan yüksek kesimlerde kırağı oluştu. Soğuk havadan dolayı araçlarının camları buz tutan vatandaşlar ise uzun süre araçlarının camının buzunu temizlemek için uğraştı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
(Özel) Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak(Özel) Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak
Sağanak yağış altında sörfSağanak yağış altında sörf
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Türkiye hakkındaki çirkin iddiayla ilgili dikkat çeken açıklama!

Türkiye hakkındaki çirkin iddiayla ilgili dikkat çeken açıklama!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 4 ton esrar ve 184 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da terör örgütüne darbe!

Son dakika! Adalet Bakanı Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Son dakika! İstanbul'da sahte MİT'çi operasyonu

İstanbul'da sahte MİT'çi operasyonu

Belediye personelini taşıyordu! Ankara'da feci kaza

Belediye personelini taşıyordu! Ankara'da feci kaza

İzmir'de silahlı saldırı! 2 kardeş yaralandı

İzmir'de silahlı saldırı! 2 kardeş yaralandı

Firari eski Patnos Belediye Başkanı HDP'li Yusuf Yılmaz yakalandı

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.