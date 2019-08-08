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Sarıyer'de trafik kazası! 1 kişi ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 08:20 | Son Güncelleme

Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Direksiyon başında sıkışan sürürcü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sarıyer'de trafik kazası! 1 kişi ağır yaralandı

Kaza saat 04:00 Sıralarında Demokrasi Şehitleri Caddesi Tarabya istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Sönmez Buldu'nun kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce kaldırıma çarptı ardında karşı şeride geçerek Tunahan İl'in kullandığı otomobile çarptı.

Direksiyonda sıkışan Buldu olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa alındı. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Buldu hastaneye kaldırıldı. Diğer aracın sürücüsü Tunahan İl kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: DHA

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Sarıyer Tarabya

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