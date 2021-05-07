Şarkıcı Zara organik tarıma el attı

Ünlü şarkıcı Zara da şehir hayatından sıkılıp, soluğu doğada alan isimler arasında yer alıyor. 45 yaşındaki Zara, İzmir'deki çiftlik evinin bahçesinde sebze ve meyve yetiştirmeye başladı.

"BENİ RUHSAL OLARAK DİNLENDİRİYOR"

Organik tarıma el atan sanatçı, konuyla ilgili, "Bahçe ile ilgilenmek beni ruhsal olarak dinlendiriyor. Bu sayede hem deşarj oluyorum hem de organik besleniyoruz" şeklinde konuştu.



Instagram'dan bu fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmeyen Zara, şunları söyledi:

'Yeşillik alana gidiyorum' dediğinde 150 çeşit yeşili görmeyi, fark ettirmeyi öğretsin bu süreç. Onlara dokunmayı, sevmeyi, ağaçların dilini, dereye giren ayaklarımızla topraklanmayı, kendi emeğini yemenin lezzetini, minik sincapla dost olmayı, sevmeye kendi çevrenden, kimsenin görmediği yere düşen bir zeytin tanesini kurtarmaktan başladığını, dokunduğun her kim ve her ne varsa kendinmiş gibi hissetmekle ancak insan olabildiğin bir süreç... Baktığını görebilene, içinde kaybolduğu egosundan kendini bulabilene ne mutlu... Bunları yazmak değil, sonuna kadar yaşayabilenlerden olmayı dilerim...



