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  4. Şaşkına çeviren olay! Şikayet üzerine bölgeye gelen polisin parmağını ısırdı: "Önüne gelene sataşıyor, bıçaklarla, silahlarla, tüfeklerle geziyor"

Şaşkına çeviren olay! Şikayet üzerine bölgeye gelen polisin parmağını ısırdı: "Önüne gelene sataşıyor, bıçaklarla, silahlarla, tüfeklerle geziyor"

15.06.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahsın yaptığına kimse inanamadı. Çevresindekilere rahatsızlık vermeye başlayan şahıs, şikayet üzerine bölgeye gelen polis memurunun parmağını ısırıp yaralayarak herkesi şaşkına döndürdü. Şahıs, gözaltına alınırken, yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı anlatan mahalle sakini polisin parmağını ısıran şahıs hakkında “Madde bağımlısı kendisi önüne gelene sataşıyor, bıçaklarla, silahlarla, tüfeklerle geziyor." dedi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs, şikayet üzerine bölgeye gelen polis memurunun parmağını ısırarak yaraladı. Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Derya Sokak’ta meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs, evde bulunan kişilere ve sokak halkına rahatsızlık vermeye başladı. Yaşanan rahatsızlık üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen polisle tartışma yaşayan şahıs, T.A. isimli memurun parmağını ısırarak yaraladı.

GÜÇLÜKLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve takviye olarak polis ekipleri sevk edildi. Polisin güçlükle etkisiz hale getirdiği şahıs, gözaltına alınırken parmağından yara alan polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serdivan ilçesindeki Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk edildi.

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"MAHALLEDE HUZUR KALMADI"

Olayı anlatan mahalle sakini ise durumdan şikayetçi olduğunu belirterek, “Madde bağımlısı kendisi önüne gelene sataşıyor, bıçaklarla, silahlarla, tüfeklerle geziyor. Millete saldırıyor işte olacak bir şey değil mahallede huzur kalmadı” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Sakarya Adapazarı
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