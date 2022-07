Satranç robotu yedi yaşındaki çocuğun parmağını kırdı

Rus Tass ajansına konuşan Moskova Satranç Federasyonu Başkanı Sergey Lazarev “Bu üzücü bir olaydı” dedi.

Olayın sosyal medyada paylaşılan videosunda robotun, rakibinin taşlarından birini aldığı, ardından çocuk hamle yaparken de parmağını kaptığı görülüyor.

Acı içinde kalan çocuk dört yetişkinin yardımıyla robottan kurtarıldı.

All acquisition that advanced AI will destroy humanity is false. Not the powerful AI or breaching laws of robotics will destroy humanity, but engineers with both left hands :/



On video - a chess robot breaks a kid's finger at Moscow Chess Open today. pic.twitter.com/bIGIbHztar