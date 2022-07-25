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Satranç robotu yedi yaşındaki çocuğun parmağını kırdı

25.07.2022 06:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moskova’daki satranç turnuvasında kullanılan bir satranç robotu, yedi yaşındaki bir çocuğun parmağını kırdı.

Satranç robotu yedi yaşındaki çocuğun parmağını kırdı

Rus Tass ajansına konuşan Moskova Satranç Federasyonu Başkanı Sergey Lazarev “Bu üzücü bir olaydı” dedi.

Olayın sosyal medyada paylaşılan videosunda robotun, rakibinin taşlarından birini aldığı, ardından çocuk hamle yaparken de parmağını kaptığı görülüyor.

Acı içinde kalan çocuk dört yetişkinin yardımıyla robottan kurtarıldı.

Lazarev bu robotun uzun zamandır kullanıldığını ve bugüne kadar hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.

Tass ajansı, çocuğun turnuvaya alçıyla devam ettiğini aktardı.

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