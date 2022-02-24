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  4. Savaşın ortasında en acı an! Cepheye giden baba kızına ağlayarak veda etti

Savaşın ortasında en acı an! Cepheye giden baba kızına ağlayarak veda etti

24.02.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna - Rusya savaşında yürek burkan anlardan biri milyonları ağlattı. Rusya'nın Odessa bölgesinde yaşayan bir baba, Rus işgali nedeniyle gönüllü olarak orduya katıldı. Babası cepheye giden minik kızın babasına verdiği mektup ve gözyaşları ise herkesi hüzne boğdu. Kızına veda eden babanın o anları savaşın çaresizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu sabah saatlerinde Rusya, Ukrayna'ya savaş ilan etti. Hem havadan hem de Belarus sınırından askeri birlikler operasyon başlattı. Başkent Kiev'e de giren Rus askerlerinden bazıları esir düştü. Ukrayna'da ailesine veda eden bir babanın kızıyla vedalaşması izleyenleri ağlattı.

CEPHEYE GİDEN BABA KIZIYLA BÖYLE VEDALAŞTI

Rus lider Vladimir Putin'e dünyadan tepki yağarken savaşın çaresizliği bir kez daha gözler önüne serildi. NATO, ABD, AB karşıyken Ukrayna'ya saldıran Putin, masum sivillerin ve çocukların ölümüne neden oldu.

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Ailesiyle vedalaşırken gözyaşlarına boğulan, kızına sarılarak otobüse bindiren babanın o anları kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, yaşananların ardından 'Binlerce insanın kanı Putin'in üzerindedir.' demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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