Savaşın ortasında en acı an! Cepheye giden baba kızına ağlayarak veda etti

Bu sabah saatlerinde Rusya, Ukrayna'ya savaş ilan etti. Hem havadan hem de Belarus sınırından askeri birlikler operasyon başlattı. Başkent Kiev'e de giren Rus askerlerinden bazıları esir düştü. Ukrayna'da ailesine veda eden bir babanın kızıyla vedalaşması izleyenleri ağlattı.

CEPHEYE GİDEN BABA KIZIYLA BÖYLE VEDALAŞTI

Rus lider Vladimir Putin'e dünyadan tepki yağarken savaşın çaresizliği bir kez daha gözler önüne serildi. NATO, ABD, AB karşıyken Ukrayna'ya saldıran Putin, masum sivillerin ve çocukların ölümüne neden oldu.

Ailesiyle vedalaşırken gözyaşlarına boğulan, kızına sarılarak otobüse bindiren babanın o anları kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, yaşananların ardından 'Binlerce insanın kanı Putin'in üzerindedir.' demişti.





