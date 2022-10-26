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Savcı Sayan'dan dikkat çeken iddia: Meral Akşener de ikna edilmiş, Kılıçdaroğlu kesin aday

26.10.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 8 ay gibi kısa bir süre kalırken 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceği henüz açıklanmadı. Kulislerde her gün yeni bir isim ortaya atılırken, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medyadan dikkat çeken bir iddiayı paylaştı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ikna edildiğini belirten Sayan, aday olacak ismin netleştiğini açıkladı.

Savcı Sayan'dan dikkat çeken iddia: Meral Akşener de ikna edilmiş, Kılıçdaroğlu kesin aday

Türkiye, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru yaklaşırken 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta 'adaylık için hazırım' mesajı verse de 6'lı masadaki diğer liderlerin bu duruma sıcak bakmadığı iddia ediliyordu. Muhalafetin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili kulislerde her gün yeni bir iddia konuşulurken, Ağrı Belediye Başkanı AK Partili Savcı Sayan'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

"AKŞENER İKNA EDİLDİ! KILIÇDAROĞLU KESİN ADAY"

Eski CHP'li olan Sayan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ikna edildiğini iddia etti.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sayan, ''Ciddi bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Meral Akşener de ikna edilmiş.. Kılıçdaroğlu kesin aday. Ama ben hala inanmıyorum…' ifadelerine yer verdi.

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Savcı Sayan Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener

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