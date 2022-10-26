Eşref Fakıbaba'nın kararı sonrası Şanlıurfa'da oy oranları nasıl değişecek? AK Parti açık ara önde çıkıyordu, işte son seçim anketi

2023 seçimlerine doğru geri sayım sürerken partilerin 'transfer' hamleleri de hızlandı. AK Parti'den ve vekillikten istifa eden Eşref Fakıbaba'nın İYİ Parti'ye geçmesi kulisleri hareketlendirdi. Eski Tarım Bakanı Fakıbaba, AK Parti'deki bazı düşüncelerle kendi düşüncelerinin uyuşmadığını belirtirken, rozetini parti genel merkezinde İYİ Parti lideri Meral Akşener taktı. Fakıbaba'nın İYİ Parti'ye geçişiyle birlikte yeni isimlerin de benzer kararlar alabileceği konuşulurken, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu "Fakıbaba'nın istifası çok önemli. Zannediyorum ki Fakıbaba'nın ayrılması başkalarını da tetikler." ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA'DA FAKIBABA'NIN KARARI SONRASI OYLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Eşref Fakıbaba'nın AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesi gözler memleketi olan Şanlıurfa'daki dengelere çevrildi. 2018'deki seçimlerde AK Parti yüzde 52,7 oy alarak açık ara birinci parti olmuştu. HDP tüzde 28,9; MHP yüzde 9,3; CHP yüzde 3,9; İYİ Parti yüzde 1,9 oy almıştı.

ŞANLIURFA'DAN SON ANKET SONUCU

2023 seçimlere aylar kala araştırma şirketleri de harekete geçti. Son olarak ORC Araştırma tarafından 13-17 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

AK PARTİ AÇIK ARA BİRİNCİ, OYU EN ÇOK ARTAN İSE İYİ PARTİ

Sonuçlara göre 2018'deki seçimleri göre oy oranı yüzde 9.6 düşen AK Parti, yüzde 43.1 ile listenin başında yer aldı. HDP ise yüzde 21.1 oranla ikinci sırada yer aldı. Oyunu en çok artıran parti ise İYİ Parti oldu. İYİ Parti, oyunu yüzde 7 artırarak yüzde 8.9'a ulaştı. CHP ise yüzde 4.3 artışla yüzde 8.2'ye sahip oldu.





