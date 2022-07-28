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Sosyal medya bu anları konuşuyor! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın görüntülerinde dikkat çeken 'Kalaşnikof' detayı

28.07.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın dün gece kent sokaklarında bir grup korumasıyla yürüdüğü görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. İddiaya göre, yaşadığı tartışmanın ardından darp edilen Sayan ve korumalarının yürüdüğü sırada Kalaşnikof tipi olduğu öne sürülen tüfekler dikkat çekti.

Sosyal medya bu anları konuşuyor! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın görüntülerinde dikkat çeken 'Kalaşnikof' detayı

Sosyal medya platformlarında Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın görüntüleri konuşuluyor. Sayan ile etrafındaki kalabalık bir grup insanın sokakta yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sayan ile korumalarının bir tartışma yaşadığı, tartışmada darp edildikleri öne sürüldü. İddiaya göre, olay karakolda bitti.

Sayan ve korumaları, tartışmanın ardından karakola giderek şikayetçi oldular.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Sayan ile korumalarının sokakta kalabalık bir grup halinde ilerlediği görülüyor.

Sayan'ın etrafındaki grupta yer alan bazı kişilerin ellerinde olan silahların AK-47 olarak da bilinen Kalaşnikof silahı olduğu öne sürüldü.

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kalaşnikof

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