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Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1 milyon TL

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 08:59 | Son Güncelleme

19 Haziran tarihli 1228. Sayısal Loto çekilişinden büyük ikramiye tek kişiye çıktı. Gaziantep’ten kupon yatıran bir kişi 1 milyonluk büyük ikramiye meblağını kazandı. İşte 19 Haziran Çarşamba Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye miktarları...

Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1 milyon TL

Hafta içinin Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve çekilişten büyük ikramiyeyi kazanan bir kişi çıktı. MPİ’nin paylaştığı rakamlara göre Gaziantep’ten kupon yatırantalihli, 1 milyon TL’yi aşan büyük ikramiyeyi tek başına kazandı. Peki 3, 4 ve 5 bilenler ne kadar para alacaklar? İşte 19 Haziran Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 34, 36, 38, 42 ve 48 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 7 bin 455 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 639 kişi 88 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 67 bin 729 kişi 12 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte toplam 2 milyon 655 bin 152 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 879 bin 761 lira 14 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 491 bin 694 lira 84 kuruş kamuya aktarılacak.

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