Seat’tan yeni Ateca ve yeni Leon kampanyası

Seat, markanın ilk SUV modeli olan Ateca için düşük faizli taşıt kredisi imkanı sunuyor. 01-31 Ağustos tarihlerinde geçerli olacak kampanya tüm Seat Yetkili Satıcılarında Ateca severleri bekliyor. Tasarımı dikkat çeken Ateca’nın, 2021 model 1.5 lt EcoTSI ACT 150 HP S&S DSG Xperience ve FR versiyonlarında, Seat Finans işbirliği ile 120 bin TL için, 18 ay vadede, yüzde 0,99 faiz olanakları sunuluyor.

Yeni Ateca modelleri 399.000TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatla satışa sunuluyor.

YENİ SEAT LEON KAMPANYASI

Seat’ın amiral gemisi olan Autobest ödüllü Leon modelinin yeni versiyonu, 01-31 Ağustos tarihlerinde indirim fırsatlarıyla tüm Seat Yetkili Satıcılarında yerini alıyor.

2.1.5 eTSI ACT DSG Leon’un Xcellence versiyonu 10 bin TL’lik indirimle 365 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatla; FR versiyonu ise 5 bin TL indirimle 370 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatla sunuluyor.

