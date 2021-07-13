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Seat Leon’a yeni motor ve yeni donanım seçenekleri geldi

13.07.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa’nın en prestijli ödülllerinden biri olan AutoBest ödüllünün sahibi Yeni SEAT Leon’a, 1.5 eTSI 150 HP DSG motor seçeneği ile Xcellence ve FR donanımları eklendi.

Seat Leon’a yeni motor ve yeni donanım seçenekleri geldi

Ocak ayında Türkiye’de yeni jenerasyonuyla satışa sunulan SEAT’ın amiral gemisi Leon, yeni motor ve donanım seçeneklerine kavuştu. Leon’un yeni 1.5 eTSI ACT DSG otomatik vites seçeneği 150 HP güç üretiyor. Leon’un DSG seçenekleri 48V hafif-hibrit (mHEV) teknolojisine sahip. Yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinde iyileşme sağlayan eTSI olarak adlandırılan bu sistem, araca kalkış esnasında destek sağlamak amacıyla devreye giriyor. 1.5 litrelik motorlar, verimliliği en üst seviyeye çıkarmak için Aktif Silindir Yönetimi (ACT) özelliğine de sahip. Bazı sürüş koşullarında motor, yakıt tüketimini azaltmak için yalnızca iki silindir ile çalışıyor.

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İKİ FARKLI DONANIM SEÇENEĞİ

Yeni Leon 1.5 eTSI 150 HP DSG motor seçeneği, yeni donanım seviyeleri Xcellence ve FR ile alınabiliyor. Xcellence donanım seviyesinde daha konforlu öğeler yer alırken, FR donanım seviyesinde ise, sportif öğeler göze çarpıyor. İki donanım seviyesinde de 17” alüminyum alaşımlı jantlar, ‘Infinite LED’ Arka Farlar, Üç Bölgeli Otomatik Klima, 10.25” Dijital Gösterge Paneli, 10” Multimedya Sistemi, LED Ambiyans Aydınlatması gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

Güncellenen EuroNCAP testinden 5 yıldız almayı başaran Leon, Sürücü ve Yolcu Ön, Yan ve Perde Hava Yastıklarının yanı sıra orta bölümde bulunan Merkezi Hava Yastığı da tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuyor. Şehir içi acil frenleme fonksiyonlu Ön Bölge Asistanı (Front Assist), Acil Durum Çağrı Sistemi (e-Call), Şerit Takip Asistanı (LKS) gibi güvenlik teknolojileri ile de segmentinin en güvenli otomobillerinden biri olarak öne çıkıyor.

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Yeni Leon 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG modeli Xcellence donanım seviyesinde 375 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla SEAT Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu. FR donanım seviyesi ise Temmuz ayının son haftası SEAT Yetkili Satıcılarında olacak.

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Yeni SEAT Leon, Avrupa ülkelerini temsil eden, 31 deneyimli gazeteciden oluşan AutoBest jürisi tarafından “Avrupa'da 2021 Yılının Satın Alınabilecek En İyi Otomobili - Best Buy Car of Europe 2021” ödülüne layık görülmüştü.

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