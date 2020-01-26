Şebnem Ferah ’99 Depremi’ni hatırlattı! Oyuncak piyano anısı…

Elazığ’da yaşanan depremin ardından pek çok ünlü isim sosyal medya hesabından bununla ilgili paylaşımlarda bulundu. Kimileri depremzedeler için yardım çağrılarında bulunurken Şebnem Ferah gibi kimi isimler de hayatlarında önemli iz bırakmış deprem anılarını paylaşıyor. İşte Ferah’ın takipçilerini 99 depremine götürdüğü o satırlar:

“Fotoğraftaki 3-4 yaşlarımdan kalma, kırılmış bir oyuncak piyano. Küçücükken her bir tuşuna dokunduğumda kendime kocaman dünyalar yaratmayı öğrenmişim. Tabii sonradan bazı objeler sembolikleşebiliyor; annem ve babam bu oyuncağımı hep saklamışlar…

'BETON PARÇALARI BİZDEN BABAMIZI SEVDİKLERİMİZİ ALMIŞTI...'

1999 depreminden sonra enkazdan bu oyuncak kırılmış parçalarıyla bir sekilde çıkmış. Bana bir poşetin içinde verdiler. İnanın detay hatırlamıyorum. Poşeti açtığımda kırılmış bir oyuncak ve bolca beton tozu vardı. Un ufak olmuş o beton parçaları bizden babamızı, binlerce insandan sevdiklerini almıştı…

Poşeti aynen o şekilde bir kutuya koydum. Aradan 20 yıl geçti. Bir kez bile o kutuya dokunamadım.

'DÜN GECE O KUTUYU AÇTIM...'

Dün gece hiç uyumadım. O kutuyu açtım, parçaları elimden geldiğince yapıştırdım. Henüz bitmedi, biraz daha uğraşmam gerek…