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Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Mağdur sayısı ve istenen ceza yükseldi! Dikkat çeken 'kar payı' detayı

06.05.2024 17:01
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Aralarında spor camiasında önemli isimlerin bulunduğu 26 mağdurun dolandırıldığı iddiasıyla ilgili olan Seçil Erzan olayına yeni bir iddianame daha eklendi. Böylelikle mağdur sayısının 27'ye yükseldiği olayda Seçil Erzan'la ilgili istenen hapis cezası da 87 yıldan 285 yıla çıktı. Erzan 24 Mayıs'ta yeniden hakim karşısında olacak.

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Mağdur sayısı ve istenen ceza yükseldi! Dikkat çeken 'kar payı' detayı

İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şube Müdürü Seçil Erzan'ın arasında bulunduğu 2’si tutuklu 7 sanıklı davayla bağlantılı olarak bir yeni iddianame daha hazırlandı. Soruşturmayı yürüten savcılıkça hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilerek dosyanın birleştirilmesine karar verildi.

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FONA MÜŞTERİ BULMASI HALİNDE KÂR PAYI VERECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Fatih Altıntaş şikayetçi olarak yer aldı. Altıntaş’ın ifadesinde Erzan’ı eşinin annesinin akrabası olmasından dolayı tanıdığını anlattı. Altıntaş, Seçil Erzan’ın 2023 yılında kendisine ulaşarak ünlü isimlerinde içinde olduğu bir fondan bahsettiğini ve yatırırım yapmasını istediğini aktardı. Fatih Altıntaş Şubat 2023’de Seçil Erzan’a 78 bin dolar verdiğini karşılığında ise herhangi bir belge almadığını, Erzan’ın fona yatırımcı bulması halinde kendisine de kar payı vereceğini söylediğini ifade ederek şikayetçi olduğunu anlattı.

SEÇİL ERZAN İÇİN İSTENEN CEZA 285 YILA ÇIKTI

Savcılık, Erzan hakkında "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçundan düzenlediği iddianameyi, ana davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkeme, yeni iddianamelerin ana dosyayla birleştirilmesine hükmetti. Böylece 26 olan mağdur sayısı 27’ye yükselirken, Seçil Erzan için istenen ceza talebi de 87 yıldan 285 yıla yükseldi.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık dava Seçil Erzan
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