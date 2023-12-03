Seçil Erzan'ın "korkusundan" adını veremediği şahıs ortaya çıktı! Gizemli isimle görüşme: "Fuhşa teşvik dosyaları ondan"

Kurguladığı hayali fon ile başta futbol camiasına adını yazdıran yıldız isimleri ağına düşüren Seçil Erzan'ın dosyasındaki sır perdesi aralanıyor. Erzan'ın "Korktuğum için ismini kesinlikle vermek istemiyorum" dediği kişiyi araştıran gazeteci Dinçer Gökçe, Erzan'ın avukatıyla da görüşüp bir tehdit söz konusu olup olmadığını sordu.

SEÇİL ERZAN'IN ADINI VEREMEDİĞİ KİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Erzan ifadesinde şahısla ilgili tam olarak "Tam tarihini hatırlayamadığım bir gün Kapalıçarşı’da birinden para almıştım ancak bu şahıstan korktuğum için halihazırda ismini kesinlikle vermek istemiyorum" demişti. Halk TV ekranlarında söz konusu şahsın Cüneyt Demir olduğunu açıklayan Gökçe şu detayları paylaştı:

"Cüneyt Demir, halihazırda açılan davada ne müşteki ne sanık. Aslında dosyada var. Dosyada kamuoyunun bildiği isimler var, bir de bilmediği isimler var. Cüneyt Demir de onlardan. Cüneyt Demir bankanın teftiş kurulu raporuna göre, 11 Nisan günü banka müfettişleriyle görüşüyor. Kendisinin Seçil Erzan'a 150 bin dolar para verdiğini, bu parayı 15-20 gün için verdiğini söylüyor. Hatta diyor ki, '23 Mart günü Seçil Erzan'ın evine gittim, paramı istedim. Seçil Erzan da 'Bazı sorunlar var, parayı şu anda veremiyorum ancak vereceğim dedi' diyor."

"ÇORLU'DA YAŞIYOR AMA BAŞKA BAŞKA YERLERDE 11 SUÇ KAYDI VAR"

Gökçe, hem Demir hem de Erzan'ın avukatıyla görüştüğünü belirterek şunları ekledi:

"Bu isim kim diye araştırdık. Cüneyt Demir olduğunu teyit ettim. Seçil Erzan'ın avukatıyla da konuştum, o da teyit etti. En son yayına gelmeden önce Cüneyt Demir'le de görüştüm. Erzan'ın neden korkmuş olabileceğine dair bir emare bulmak için Cüneyt Demir'in suç kayıtları ve yürüyen davalarına baktım. Emniyette Cüneyt Demir'in 11 tane suç kaydı var. 2021'de Tekirdağ'da tehdit ve hakaretten, 2021'de fuhuşa teşvik etmek, aracılık veya zorlama -bunun sebebi de işlettiği otel-, daha sınai mülkiyet kanuna muhalefet var. Fakat akabinde Antalya'da 2017'de açılmış bir dolandırıcılık davası var. Kendisi Çorlu'da yaşıyor fakat Adana, Karaman hatta Kayseri ve başka yerlerde de dosyası varmış, kendisi söyledi. Emniyette 11 suç kaydı, 3 tane de dava dosyası var."

ERZAN'IN AVUKATI: "O TARİHTE YENİ TUTUKLANMIŞ, TEFECİLERDEN KORKUYOR, ŞOK HALİNDE"

Gökçe, Seçil Erzan'ın avukatına bir tehdit söz konusu olup olmadığını sorduğunda avukatın yanıtını şöyle aktardı:

"Ben ifade de vardım. Cüneyt Demir'le ilgili savcı sorunca o bahse çok girmek istemedi. Sebebi de şu, dosya zaten kalabalık, savunma yapacağı bir sürü isim var. Cüneyt Demir'den o aşamada bahsetmek istemedi. O tarihte yeni tutuklanmış, bir şok hali yaşıyor, tefecilerden korkuyor, dolayısıyla böyle bir ifade kullanmış."

Gökçe ise avukatın yanıtına ek yaparak "Ama Erzan ifadede de mahkemede de bunu iki kez söyledi" dedi.

"FUHŞA TEŞVİK DOSYALARI ÇORLU'DAKİ APARTLARDAN"

Ayrıca Cüneyt Demir ile bizzat görüştüğünü belirten Gökçe şunları söyledi:

"Cüneyt Demir'le görüştüm. Dediği şu, Çorlu'da birkaç apart işletiyor, 'Bu fuhşa teşvik dosyaları da onda'n dedi. 'Oraya gelen insanlar kim bilemem' dedi. Dolandırıcılık dosyalarıyla ilgili de şunu söyledi: 'Bir firmada çalışıyordum. Kendi adıma 5-6 hat çıkardım, bu firmaya vermiştim. Ancak bu hatlar dolandırıcılıkta kullanılmış, hakkımda da dosya açılmış.'

"BENDEN KORKMASI İÇİN SEBEP YOK"

Seçil Erzan konusunda da, 'Benden korkması için bir sebep yok. Ailesini tanıyorum. Benden ona zarar gelecek bir durum yok. Niye böyle demiş anlayamadım' dedi."