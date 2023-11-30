Türkiye Seçil Erzan'ı konuşuyor! İşte filmin koptuğu o ev: 'O kızın zaten annesiyle uğraşmaktan başka işi yoktu'

Futbol camiasını da dolandırarak büyük vurguna imza atan Seçil Erzan'ın memleketi Çorlu'da hemşehrileri yaşananlar karşısında şaşkın. Onu tanıyanlar duyduklarına inanamadı.

Memleketi Tekirdağ Çorlu'da herkes Seçil Erzan'ı konuşuyor. Düne kadar onlar için sadece bir akraba ya da tanıdıktı. Günbegün ortaya çıkan yeni belge ve iddialar, Erzan'ın hemşehrilerini şoke etti.

"HERKES HER ŞEYİ SÖYLER"

Erzan'ı tanıyan bir vatandaş "Mütevazı bir aileler bunlar.Çok fazla bir mal varlıkları falan yoktu. Buradan yerlerini satıp İstanbul'a gidip İstanbul'dan sonra Çorlu'da esnaflık yaptı, o kadar. Bunlar kahve muhabbetidir. Herkes her şeyi söyler. Aşağı yukarı 3-4 sene oldu. Annesi bir beyin ameliyatı geçirdi, ondan sonra rahatsız yani." dedi.

Bir başkası ise "Mütevazı bir ailedir yani hiçbir şeylerini duymadık. Babasını tanıyorum, annesi hatta akrabam oluyor. Burada dedesinden kalma olan yerlerden tarla filan satıp Çorlu'da ev aldıklarını duydum. Bunun üstüyle de Gökçeada'da bir yazlık aldıklarını düşünüyorum o kadar. Yatalak annesi. O kızın zaten annesiyle uğraşmaktan başka işi yoktu" ifadelerini kullandı.

İŞTE FİLMİN KOPTUĞU EV

Spor dünyasının önde gelen isimlerini milyonlarca dolar dolandırmakla yargılanan Seçil Erzan, Çorlu'ya en son Nisan ayında, tutuklanmadan hemen önce gitmişti. Büyük vurgunun çok yakında ortaya çıkacağını biliyordu.

Erzan geçen sene annesinin yaşaması için Çorlu'daki lüks bir siteden minimum fiyatı 9 milyon TL olan bir daire satın aldı ve annesi geçtiğimiz yıl burada yaşamaya başladı. Erzan da ayda bir annesinin yanına gidip geliyordu. Yakalanmadan önce yine annesinin yaşadığı eve gelmişti ve annesi ile burada konuşmuştu.

Erzan tutuklandıktan sonra eve el konuldu. Annesi de taşınmak zorunda kaldı.

EN ÇOK KÖYLÜLERİ ŞAŞKIN

ATV Haber'in haberine göre Erzan ile ilgili iddialar en çok köylülerini şaşırttı. Bir vatandaş "Birinci derede akrabaları falan da var ama yani köyde mesela Seçil'i ben hiç görmedim. Köye gidip gitmezdi. Bir iki tane çocukluk arkadaşları vardı, onlarla görüşürdü" dedi.





