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Tefecilerin Seçil Erzan'ı tehdit görüntüleri ortaya çıktı! Boş bir arazide yüzü gözü şiş, ne dedilerse tekrarladı

29.11.2023 21:44 | Son Güncelleme:
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Gündeme bomba gibi düşen fon skandalının 1 numaralı aktörü bankacı Seçil Erzan'ın tehdit edildiği görüntüler ortaya çıktı. Daha önce tefeciler tarafından tehdit edildiğini açıklayan Erzan'ın görüntülerde yüzü şiş olması dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu görüntülerin boş bir arazide çekildiği belirlendi.

Tefecilerin Seçil Erzan'ı tehdit görüntüleri ortaya çıktı! Boş bir arazide yüzü gözü şiş, ne dedilerse tekrarladı

Futbolcuları kumpasına düşürülen bankacı Seçil Erzan ve fon skandalıyla ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı. Faizciler tarafından evinden alınan ve boş bir araziye götürülüp tehdit edilen Seçil Erzan'ın görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

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TEFECİLER EVİNDEN ALDI

Kamuoyunda tanınan futbolcuları yüksek faiz iddiasıyla kandırıp milyonlarca dolarını buhar eden Seçil Erzan tefeciler tarafından daha önce tehdit edildiğini söylemişti. Kanal D Haber'de o görüntüler yayınlandı.

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MUCİ KİM?

Tefeciler Erzan'ı evinden alıp bir araçla boş bir araziye götürdü. Kamerayı açan tefeciler kendi dediklerini Erzan'a tekrarlattı. Erzan görüntülerde "Merhaba Süleyman Amca. Sana vermiş olduğumuz Muci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica ediyorum. Onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma" ifadelerini kullanıyor. Muci diye bahsedilen kişi iddianamede adı geçen İranlı Hakkani, Erzan'ın üniversiteden arkadaşının eşi.

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10 MİLYON DAHA ALDI

Hakkani'nin de sistemin içinde olduğu biliniyor. O da Erzan'a para verenlerden biriydi. Seçil Erzan daha önce verdiği ifadede bunu belirtmişti. Erzan ayrıca kendisine aldığı paradan çok daha fazlasını ödediğini söylemişti. Hakkani daha fazla para istedi, Erzan ödemeyeceğini belirtti. Zor durumda kalan Erzan daha sonra Tefeci Süleyman Aslan'a giderek 10 milyon lira aldı.

"FAZLASINI ÖDEDİM"

Seçil Erzan, Hakkani ile birlikte 10 milyon lira karşılığında 14 milyon liralık senet imzaladığını ve hatta bunu da elden ödediğini söyledi. Erzan, "Ayrıca Süleyman Arslan 1 milyon 350 bin dolar daha para vermişti. Sonrasında ben 2 milyon 650 bin dolar şeklinde çok daha fazla bir parayı Süleyman Arslan'a ödedim. Bu zamana kadar Arslan'a çok fazla faiz ödedim" dedi.

BOŞ ARAZİDE GÖZÜ ŞİŞ

Hakkani'nin senette adı yazmasından dolayı borçlu görünüyordu. Erzan'ı senedi alması için zorladı ancak Erzan senedi alamadı. Tehditle kalmayan olayın ardından Hakkani, Erzan'ı evinden aldı. Arabasına bindirip boş bir araziye götürdü ve videoya çekti. Erzan'ın görüntülerde yüzünün şiş olması dikkat çekti. Eşofmanıyla oturan ve ağladığı belli olan Erzan'a tefeciler, "Merhaba Süleyman Amca. Sana vermiş olduğumuz Muci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica ediyorum. Onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma" dedirtti.


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Anahtar Kelimeler:
Tefeci Seçil Erzan
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