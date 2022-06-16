Son seçim anketinde çarpıcı tablo! Fark eridi

Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, şirket tarafından yapılan son seçim anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Anket sonucunda AK Parti'nin oy oranının yüzde 30'un altını gördüğü gözlemlendi. AK Parti'nin peşinden gelen CHP ile oy oranları arasındaki farkın kapanması da dikkat çekti.

BİRİNCİ SIRADA AK PARTİ

Yöneylem Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 2-4 Haziran tarihleri arasında 27 ilde gerçekleştirilen ankete 2 bin 700 kişi katıldı.

Paylaşılan anket sonucunda kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloda birinci sırada gelen parti AK Parti oldu. 'Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verileceği' sorusu yöneltilen ankete katılan seçmenlerin yüzde 29,8'i oyunu AK Parti'den yana kullandı.

FARK YÜZDE 0,3

AK Parti'nin ardından ikinci sırada gelen CHP'ye ise katılımcıların yüzde 29,5'i oy verdi. Böylece ankete göre, AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı yüzde 0,3 oldu.

İYİ Parti'nin yüzde 13,2, HDP'nin 10,3, MHP'nin ise 6,9 oy oranına sahip olduğu anket sonucuna göre diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde sıralandı: