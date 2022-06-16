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Son seçim anketinde çarpıcı tablo! Fark eridi

16.06.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimleri için siyasi partiler hazırlıklarını hızlandırırken çarpıcı sonuçlar ortaya koyan seçim anketleri de günden güne daha çok takip ediliyor. Yöneylem Araştırma Merkezi'nin paylaştığı son anket sonuçlarında da ortaya çıkan tabloda oy oranı yüzde 30'un altına düşen AK Parti ile CHP'nin oy oranı arasında fark dikkat çekti.

Son seçim anketinde çarpıcı tablo! Fark eridi

Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, şirket tarafından yapılan son seçim anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Anket sonucunda AK Parti'nin oy oranının yüzde 30'un altını gördüğü gözlemlendi. AK Parti'nin peşinden gelen CHP ile oy oranları arasındaki farkın kapanması da dikkat çekti.

BİRİNCİ SIRADA AK PARTİ

Yöneylem Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 2-4 Haziran tarihleri arasında 27 ilde gerçekleştirilen ankete 2 bin 700 kişi katıldı.

Paylaşılan anket sonucunda kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloda birinci sırada gelen parti AK Parti oldu. 'Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verileceği' sorusu yöneltilen ankete katılan seçmenlerin yüzde 29,8'i oyunu AK Parti'den yana kullandı.

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FARK YÜZDE 0,3

AK Parti'nin ardından ikinci sırada gelen CHP'ye ise katılımcıların yüzde 29,5'i oy verdi. Böylece ankete göre, AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı yüzde 0,3 oldu.

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İYİ Parti'nin yüzde 13,2, HDP'nin 10,3, MHP'nin ise 6,9 oy oranına sahip olduğu anket sonucuna göre diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

  • DEVA Partisi: 2,3
  • Yeniden Refah Partisi: 2,3
  • Zafer Partisi: 1,8
  • Saadet Partisi: 1
  • Türkiye İşçi Partisi: 0,8
  • Gelecek Partisi: 0,2
  • Diğer: 1,9
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seçim anketi seçim AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP

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