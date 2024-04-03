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  4. Seçim sonrası paylaşımı sosyal medyayı sallamıştı! İbrahim Tatlıses gerçeği açıkladı

Seçim sonrası paylaşımı sosyal medyayı sallamıştı! İbrahim Tatlıses gerçeği açıkladı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.04.2024 09:46
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Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gitmişti. Seçimlerden sonra birçok kişi konuyla ilgili paylaşım yaparken dikkat çeken bir paylaşım da İbrahim Tatlıses'ten gelmişti. "Seçimi kaybettim, evleniyorum" diyen Tatlıses, gerçeğin öyle olmadığını 1 Nisan şakası yaptığını açıkladı.

Seçim sonrası paylaşımı sosyal medyayı sallamıştı! İbrahim Tatlıses gerçeği açıkladı

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gitmişti. Seçimlerden sonra birçok ünlü isimden paylaşım gelmişti. Dikkat çeken bir paylaşımda İbrahim Tatlıses'ten gelmişti.

Seçimden sonra Instagram hesabından evleneceğini duyuran Tatlıses, yaptığı paylaşımda şunları ifade etmişti:

"Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymadık demeyin tüm bekarlara selam olsun. Ben evleniyorum."

ibrahim tatlısesss

"YENİ EV ALDIM"

Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Tatlıses, 1 Nisan şakası yaptığını söyledi. Türkücü, "Evlensem iki satırla mı geçiştiririm" dedi.

Yeni ev aldığını da duyuran Tatlıses, yeni paylaşımında şunları ifade etti:

"Arkadaşlar mesajı attığım tarih ne 1 ay ne Nisan ikisinin toplamı ne oluyor. Nisan 1 ama ben hakikaten evlendim. İzmir'de kendime ev aldım. Şakadan hiç anlamıyorsunuz ya İbrahim Tatlıses evlenirse iki satırla mı geçiştirir."

İBRAHİMMMM


Yerel Seçim 2024


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