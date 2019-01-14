KADIN

Sedef hastalığının çözümü bu doğal yollarda yatıyor! İşte denenmiş 9 çözüm

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | 14.01.2019 15:36 | Son Güncelleme

Dünya çapında 125 milyondan fazla cildinde kuru kaşıntıdan yani sedef hastalığından muzdarip. Bu kadar büyük bir sayı, bu mücadelede yalnız olmadığınız anlamına geliyor. İşte yaşam kalitenizi ve özgüveninizi artıran, iltihaplı bölgeleri tedavi ettiği kanıtlanan 9 doğal yol. Bu çözümlerin hepsi denenmiş!

Sedef hastalığının çözümü bu doğal yollarda yatıyor! İşte denenmiş 9 çözüm

CİLDİNİZİ SIK SIK NEMLENDİRDİĞİNİZDEN EMİN OLUN

1

Ulusal sedef hastalığı derneği, cilt kuru ve korunmasız olduğu için bu problemden etkilenen kişilere her zaman ciltlerini nemlendirmelerini öneriyor. Nemlendirici kremler problemi çözmezken dökülmeye ve kaşıntıya karşı bir tür rahatlama sağlar. Ancak bu problemi yaşayan kişilerin kullanacakları losyonu kimyasal ve alkol içermeyen ürünlerden seçmeleri gerekiyor.

EPSOM TUZU BANYOSU YAPIN

2

Epsom tuzu pullu cildi temizleyebilir ve etkilenen cilt alanlarını tüm kaşıntılardan arındırır. Su dolu küvetinize bir veya 2 tane kaşık ilave etmek, sizi yalnızca sedef hastalığı ile ilgili semptomlarınızdan kurtarmayacak, aynı zamanda sizi rahatlatacak ve zihninizi günlük sıkıntılarınızdan uzaklaştıracaktır. Bu yöntemi deneyen birçok hasta, 2 ila 6 hafta boyunca günlük olarak banyo yaptıktan sonra muhteşem sonuçlar görmüştür.

ŞAMPUANINIZA ÇAY AĞACI YAĞI EKLEYİN

3

Çay ağacı yağı, antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri ve özellikle sedef hastalığı da dahil olmak üzere çeşitli cilt hastalıklarının tedavisi için uzun süredir bilinmektedir. Ancak bu yağ asla problemli bölgeye direkt olarak uygulanmamalıdır. Suyla seyreltebilir veya zeytinyağı ile karıştırıp cildinize pamuk topla uygulayabilirsiniz. Ayrıca banyonuza birkaç damla ekleyebilir veya çay ağacı yağı içeren bir şampuan kullanabilirsiniz. Eğer böyle bir şampuan bulamıyorsanız normal şampuanınıza birkaç damla ekleyebilirsiniz.

KÖMÜR KATRANLI SABUN KULLANIMI

4

Kömür katranı, sedef hastalığıyla ilişkili semptomları tedavi ettiği tarihsel olarak kanıtlanmış bir başka doğal bileşendir. Ulusal sedef hastalığı vakfı, kömür katranının cildi kuru yamalar ve parlamalardan arındırdığını ve rahatlattığını söylüyor. Ancak, saf kömür katranı sabunu bulmak çok zor olduğu için ve genellikle sadece reçete ile alabildiğiniz için bunun yerine çam katranı sabununu tercih edebilirsiniz.

ZERDEÇALI HAYATINIZA KATIN

5

Zerdeçalı baharat olarak kullanmayı biliyoruz, ancak sedef hastalığına bağlı semptomların azaltılmasındaki olumlu etkilerini gösteren birçok çalışma yapılmıştır. Zerdeçalların antioksidan etkilerinin, alevlenmeleri en aza indirgeme ve sedef hastalığını ilk etapta görünmesini sağlayan faktörleri % 50 oranında azalttığı bulunmuştur. Zerdeçal tüketmek için en kolay ve en doğal yol her zaman her yemeğin üzerine bir tutam eklemektir. Bunu yapmak çok zor görünüyorsa, zerdeçal kapsül almaya çalışabilirsiniz, ancak önce doktorunuza danışmakta fayda var.

STRESİNİZİ AZALTMAYA ÇALIŞIN

6

Çalışmaya göre stres sedef hastalığının oluşumunda % 1 -2'sini etkiliyor. Bu nedenle, sizi rahatlatacak bir şey bularak günlük stresinizi azaltmak çok önemlidir. Daha sağlıklı beslenmeyi, daha fazla su içmeyi, iyi uyumayı ve egzersiz yapmayı deneyin.

ALKOL VE KİMYASAL ÜRÜN KULLANMAKTAN KAÇININ

7

Sedef hastalığı ile mücadele ederken koku, alkol ve çeşitli asitler içeren ürünlerden uzak durmak zorunludur. Bunun yerine, her zaman "hassas ciltler" için oluşturulan ürünleri seçmelisiniz. Sedef hastalığı tedavisinde FDA onaylı olan salisilik asit ve kömür katranı gibi içerikler ve çoğunlukla nemlendiricilerde kullanılan shea yağı günlük semptomlarınızı tedavi etmenize yardımcı olabilir. Ayrıca satın aldığınız deterjanlara da dikkat etmelisiniz, çünkü cildinizle reaksiyona girebilirler. Cildiniz için büyük bir rahatsızlığa neden olabileceğinden yün ve tiftikten yapılmış kıyafetlerden de uzak durmalısınız.

SEBZE ALIMINI ARTIRIN

8

California Üniversitesi tarafından San Francisco'daki Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nda yapılan bir araştırmaya göre, sedef hastalığı olan hastaların daha az sebze tükettiği ortaya çıktı. Domates, patates, patlıcan ve biber alımını artırabilirsiniz.

TAKVİYELER ALIN

9

Balık Yağı, D Vitamini, Aloe Vera ve Glukozaminin, doğru dozlarda alındığında sedef hastalığı ile bağlantılı semptomların azaltılmasına yardımcı olabileceği bulunmuştur. Ancak bu noktada mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Çünkü dozunu aşan takviyeler semptomların daha da artmasına yol açabilir.

BONUS!

10

Sedef hastalığı ile başa çıkmak, kendinize olan güveninizi mahvedebilecek ve kendinizi evinize kilitlemek isteyebileceğiniz zor bir durumdur. Bu yapmak istemediğiniz bir şey olduğundan, durumunuzun daha hızlı iyileşmesini sağlamak için atabileceğiniz bazı adımlar vardır.

Haberdar olun: Durumunuz hakkında ne kadar çok şey bilirseniz, semptomlarını o kadar fazla yönetebilir ve alevlenmeleri azaltabilirsiniz. İltihaplı cildiniz için neyin iyi neyin kötü olduğunu ve çevrenizdeki kişilerin de birkaç şey bilmesini sağlayın. Yaşadıklarınızı anlayabilmeleri ve sizi destekleyebilmeleri gerekir.

Doktorunuzu dinleyin: Rahatsızlığınız hakkında çok şey öğrenmeniz, doktordan daha fazlasını bildiğiniz anlamına gelmez. Doktorunuzun talimatlarını ve ilaç tedavilerini uygulayın ve kafanıza takılan sorunları mutlaka sorun.

Bir destek grubuna katılın: Dünyada sedef hastalığıyla ilgilenen binlerce insan var, bu yüzden tek kişi olduğunuzu hissetmemeniz gerekir. Yakındaki bir destek grubuna katılmak, hikayenizi paylaşma ve benzerlerini dinleme konusunda size rahatlık sunar.

Gerektiğinde makyaj yapın: Hafif bir makyajlar cildinizi örtebilirsiniz. Ancak makyaj cildinizi tahriş edebildiğinden kesik veya yaralara uygulamaktan kaçınmalısınız.

*Sedef hastalığını çözmek kolay bir sorun değildir ve çeşitli tedavilerin işe yarayacağının garantisi yoktur. Birisi için iyi gelen, sizin için işe yaramayabilir.


PARTNERDönemin En Popüler Modeli: Bella HadidDönemin En Popüler Modeli: Bella Hadid
Bilimsel açıklama! Erkekler acıya gelemiyorBilimsel açıklama! Erkekler acıya gelemiyor
Cinsel fonksiyon bozukluğunun nedeni bu olabilir! Cinsel fonksiyon bozukluğunun nedeni bu olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sedef hastalığı sedef hastalığı doğal çözümler

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sunucu Kerimcan'ı yerden yere vurdu! 'Vicdanın rahat mı?'

Ünlü sunucu Kerimcan'ı yerden yere vurdu! 'Vicdanın rahat mı?'

Mini bikinisiyle zor anlar yaşadı

Mini bikinisiyle zor anlar yaşadı

Birçok kadının kabusu ünlü modeli de kel yaptı!

Birçok kadının kabusu ünlü modeli de kel yaptı!

Neredeyse ölüyordu! Kalçası büyük olanlar çok kazanıyor diye...

Neredeyse ölüyordu! Kalçası büyük olanlar çok kazanıyor diye...

40 değil 50 değil bu kadın tam 69 çocuk doğurdu

40 değil 50 değil bu kadın tam 69 çocuk doğurdu

Menopoz ve geçiş döneminde kadınları neler bekliyor?

Menopoz ve geçiş döneminde kadınları neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal nedir, nerelerde kullanılır?

Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal nedir, nerelerde kullanılır?

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Evde egzama tedavisi nasıl yapılır? İşte izlemeniz gereken doğal yollar

Evde egzama tedavisi nasıl yapılır? İşte izlemeniz gereken doğal yollar

Küçümsemeyin! Başka problemlere neden oluyor

Küçümsemeyin! Başka problemlere neden oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınların erkeklere göre ağrı eşikleri daha yüksek! Erkekler acıya gelemiyor

Bilimsel açıklama! Erkekler acıya gelemiyor

Cinsel fonksiyon bozukluğunun nedeni bu olabilir! Genital bölge üzerinde...

Cinsel fonksiyon bozukluğunun nedeni bu olabilir!

Ayak sağlığınız için 10 öneri! Ayak parmaklarına lastik takmak...

Ayak parmaklarına lastik takmak bakın ne işe yarıyor?

Jinekomasti ameliyatı sonrası süreç

Jinekomasti ameliyatı sonrası süreç

Faset sendromu: Kronik bel ağrılarının bilinmeyen nedeni

Faset sendromu: Kronik bel ağrılarının bilinmeyen nedeni

Mikrocerrahi ile bel fıtığı ameliyatının avantajları nelerdir?

Mikrocerrahi ile bel fıtığı ameliyatının avantajları nelerdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.