Sedef hastalığının çözümü bu doğal yollarda yatıyor! İşte denenmiş 9 çözüm

CİLDİNİZİ SIK SIK NEMLENDİRDİĞİNİZDEN EMİN OLUN Ulusal sedef hastalığı derneği, cilt kuru ve korunmasız olduğu için bu problemden etkilenen kişilere her zaman ciltlerini nemlendirmelerini öneriyor. Nemlendirici kremler problemi çözmezken dökülmeye ve kaşıntıya karşı bir tür rahatlama sağlar. Ancak bu problemi yaşayan kişilerin kullanacakları losyonu kimyasal ve alkol içermeyen ürünlerden seçmeleri gerekiyor. EPSOM TUZU BANYOSU YAPIN Epsom tuzu pullu cildi temizleyebilir ve etkilenen cilt alanlarını tüm kaşıntılardan arındırır. Su dolu küvetinize bir veya 2 tane kaşık ilave etmek, sizi yalnızca sedef hastalığı ile ilgili semptomlarınızdan kurtarmayacak, aynı zamanda sizi rahatlatacak ve zihninizi günlük sıkıntılarınızdan uzaklaştıracaktır. Bu yöntemi deneyen birçok hasta, 2 ila 6 hafta boyunca günlük olarak banyo yaptıktan sonra muhteşem sonuçlar görmüştür. ŞAMPUANINIZA ÇAY AĞACI YAĞI EKLEYİN Çay ağacı yağı, antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri ve özellikle sedef hastalığı da dahil olmak üzere çeşitli cilt hastalıklarının tedavisi için uzun süredir bilinmektedir. Ancak bu yağ asla problemli bölgeye direkt olarak uygulanmamalıdır. Suyla seyreltebilir veya zeytinyağı ile karıştırıp cildinize pamuk topla uygulayabilirsiniz. Ayrıca banyonuza birkaç damla ekleyebilir veya çay ağacı yağı içeren bir şampuan kullanabilirsiniz. Eğer böyle bir şampuan bulamıyorsanız normal şampuanınıza birkaç damla ekleyebilirsiniz.

KÖMÜR KATRANLI SABUN KULLANIMI Kömür katranı, sedef hastalığıyla ilişkili semptomları tedavi ettiği tarihsel olarak kanıtlanmış bir başka doğal bileşendir. Ulusal sedef hastalığı vakfı, kömür katranının cildi kuru yamalar ve parlamalardan arındırdığını ve rahatlattığını söylüyor. Ancak, saf kömür katranı sabunu bulmak çok zor olduğu için ve genellikle sadece reçete ile alabildiğiniz için bunun yerine çam katranı sabununu tercih edebilirsiniz. ZERDEÇALI HAYATINIZA KATIN Zerdeçalı baharat olarak kullanmayı biliyoruz, ancak sedef hastalığına bağlı semptomların azaltılmasındaki olumlu etkilerini gösteren birçok çalışma yapılmıştır. Zerdeçalların antioksidan etkilerinin, alevlenmeleri en aza indirgeme ve sedef hastalığını ilk etapta görünmesini sağlayan faktörleri % 50 oranında azalttığı bulunmuştur. Zerdeçal tüketmek için en kolay ve en doğal yol her zaman her yemeğin üzerine bir tutam eklemektir. Bunu yapmak çok zor görünüyorsa, zerdeçal kapsül almaya çalışabilirsiniz, ancak önce doktorunuza danışmakta fayda var.

STRESİNİZİ AZALTMAYA ÇALIŞIN Çalışmaya göre stres sedef hastalığının oluşumunda % 1 -2'sini etkiliyor. Bu nedenle, sizi rahatlatacak bir şey bularak günlük stresinizi azaltmak çok önemlidir. Daha sağlıklı beslenmeyi, daha fazla su içmeyi, iyi uyumayı ve egzersiz yapmayı deneyin. ALKOL VE KİMYASAL ÜRÜN KULLANMAKTAN KAÇININ Sedef hastalığı ile mücadele ederken koku, alkol ve çeşitli asitler içeren ürünlerden uzak durmak zorunludur. Bunun yerine, her zaman "hassas ciltler" için oluşturulan ürünleri seçmelisiniz. Sedef hastalığı tedavisinde FDA onaylı olan salisilik asit ve kömür katranı gibi içerikler ve çoğunlukla nemlendiricilerde kullanılan shea yağı günlük semptomlarınızı tedavi etmenize yardımcı olabilir. Ayrıca satın aldığınız deterjanlara da dikkat etmelisiniz, çünkü cildinizle reaksiyona girebilirler. Cildiniz için büyük bir rahatsızlığa neden olabileceğinden yün ve tiftikten yapılmış kıyafetlerden de uzak durmalısınız. SEBZE ALIMINI ARTIRIN California Üniversitesi tarafından San Francisco'daki Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nda yapılan bir araştırmaya göre, sedef hastalığı olan hastaların daha az sebze tükettiği ortaya çıktı. Domates, patates, patlıcan ve biber alımını artırabilirsiniz.

TAKVİYELER ALIN Balık Yağı, D Vitamini, Aloe Vera ve Glukozaminin, doğru dozlarda alındığında sedef hastalığı ile bağlantılı semptomların azaltılmasına yardımcı olabileceği bulunmuştur. Ancak bu noktada mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Çünkü dozunu aşan takviyeler semptomların daha da artmasına yol açabilir. BONUS! Sedef hastalığı ile başa çıkmak, kendinize olan güveninizi mahvedebilecek ve kendinizi evinize kilitlemek isteyebileceğiniz zor bir durumdur. Bu yapmak istemediğiniz bir şey olduğundan, durumunuzun daha hızlı iyileşmesini sağlamak için atabileceğiniz bazı adımlar vardır. Haberdar olun: Durumunuz hakkında ne kadar çok şey bilirseniz, semptomlarını o kadar fazla yönetebilir ve alevlenmeleri azaltabilirsiniz. İltihaplı cildiniz için neyin iyi neyin kötü olduğunu ve çevrenizdeki kişilerin de birkaç şey bilmesini sağlayın. Yaşadıklarınızı anlayabilmeleri ve sizi destekleyebilmeleri gerekir. Doktorunuzu dinleyin: Rahatsızlığınız hakkında çok şey öğrenmeniz, doktordan daha fazlasını bildiğiniz anlamına gelmez. Doktorunuzun talimatlarını ve ilaç tedavilerini uygulayın ve kafanıza takılan sorunları mutlaka sorun.