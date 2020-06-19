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Sefirin Kızı 17. ve sezon finali fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı'nda vurulan Sancar'a ne olacak? Melek bulundu mu?

DİZİ HABERLERİ  | 19.06.2020 23:00 | Son Güncelleme

Sefirin Kızı dizisinin 17. ve sezon finali bölümü fragmanı yayınlandı. Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerde yer aldığı Sefirin Kızı dizisi 22 Haziran Pazartesi akşamı 17. bölümüyle sezon finali yapıyor. Dizinin final fragmanında "Nare seni tek bir gün mutlu görmek için hayatımı verirdim" diyen Sancar'ın vurularak denize düşmesi damga vurdu. Peki Sancar'a ne oldu? Kaybolan Melek bulunacak mı? İşte Sefirin Kızı sezon finali fragmanı.

Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı dizisi Sefirin Kızı, nefesleri kesecek bir bölüm ile sezon arası verecek. Sefirin Kızı sezon finali fragmanında, göğsünden silahla vurulan Sancar'ın kanlar içinde denize düşmesi dizinin hayranlarını meraklandırdı.

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Melek ve Kavruk’u kim bulacak? Sancar, Menekşe’nin hamileliği ile ilgili gerçeği öğrenecek mi?

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Kahraman’la iş birliği yapan Akın, istediğini elde edebilecek mi? Nare ve kızı için kendini feda etmeye hazır olan Sancar, sevdiklerini kurtarabilecek mi?

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İşte tüm bu sorular ve çok daha fazlası 22 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan Sefirin Kızı dizisinin final bölümünde yanıt bulacak.

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SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der Nare’ye, “Kızımı alırım, konağa koyarım.”

Sevdalılardan biri ölürse destan, yaşarsa yalan olur ya. Peki iki sevdalı velayet savaşına kalkışırsa ne olur?

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