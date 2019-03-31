Sega Genesis mini konsolu Eylül ayında geliyor!

İçinde toplam 40 adet kült oyun barındıracak olan nostaljik konsol, Avrupa'da 79.99 euro'luk fiyatıyla 19 Eylül'de çıkış yapacak. Minyatür konsolda yer alacağı açıklanan ilk oyunlar ise şöyle:
Sonic the Hedgehog
Ecco the Dolphin
Castlevania: Bloodlines
Space Harrier 2
Shining Force
Dr. Robotnik's Mean Bean Machine
ToeJam & Earl
Comix Zone
Altered Beast
Gunstar Heroes
Minyatür konsol, bir HDMI kablosu ve iki kontrolcüyle birlikte gelecek. Satın alanların tek yapması gereken konsolu modern TV'lerine bağlamak ve eski günlere dönüş yapmak!
Resmi siteye buradan ulaşabilirsiniz.
SEEEEGGGGAAAA!— SEGA (@SEGA) 30 Mart 2019
The iconic SEGA Genesis returns September 19, 2019, with our lovingly crafted SEGA Genesis Mini for $79.99!
Simply plug-in and play 40 of the console's legendary titles, 10 of which we're announcing today.
Learn more and pre-order today: https://t.co/zRqELdIXgt pic.twitter.com/bjtlqMEgEU
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