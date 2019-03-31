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Sega Genesis mini konsolu Eylül ayında geliyor!

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TEKNOLOJİ  | 31.03.2019 09:35 | Son Güncelleme

Sega, nostalji severlere büyük bir müjde verdi! Firmanın efsane oyun konsolu Genesis, Genesis Mini (ya da Mega Drive Mini) adıyla Eylül ayında yeniden geliyor.

Sega Genesis mini konsolu Eylül ayında geliyor!

İçinde toplam 40 adet kült oyun barındıracak olan nostaljik konsol, Avrupa'da 79.99 euro'luk fiyatıyla 19 Eylül'de çıkış yapacak. Minyatür konsolda yer alacağı açıklanan ilk oyunlar ise şöyle:

Sonic the Hedgehog
Ecco the Dolphin
Castlevania: Bloodlines
Space Harrier 2
Shining Force
Dr. Robotnik's Mean Bean Machine
ToeJam & Earl
Comix Zone
Altered Beast
Gunstar Heroes
Minyatür konsol, bir HDMI kablosu ve iki kontrolcüyle birlikte gelecek. Satın alanların tek yapması gereken konsolu modern TV'lerine bağlamak ve eski günlere dönüş yapmak!

Resmi siteye buradan ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
sega oyun çıkış tarihi

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