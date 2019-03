Sega Genesis mini konsolu Eylül ayında geliyor!

İçinde toplam 40 adet kült oyun barındıracak olan nostaljik konsol, Avrupa'da 79.99 euro'luk fiyatıyla 19 Eylül'de çıkış yapacak. Minyatür konsolda yer alacağı açıklanan ilk oyunlar ise şöyle:

Sonic the Hedgehog

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Space Harrier 2

Shining Force

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

ToeJam & Earl

Comix Zone

Altered Beast

Gunstar Heroes

Minyatür konsol, bir HDMI kablosu ve iki kontrolcüyle birlikte gelecek. Satın alanların tek yapması gereken konsolu modern TV'lerine bağlamak ve eski günlere dönüş yapmak!

Resmi siteye buradan ulaşabilirsiniz.

SEEEEGGGGAAAA!



The iconic SEGA Genesis returns September 19, 2019, with our lovingly crafted SEGA Genesis Mini for $79.99!



Simply plug-in and play 40 of the console's legendary titles, 10 of which we're announcing today.



Learn more and pre-order today: https://t.co/zRqELdIXgt pic.twitter.com/bjtlqMEgEU