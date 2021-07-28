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  4. Meral Akşener'e dikkat çeken 'başbakanlık' sorusu! Bakın nasıl yanıtladı

Meral Akşener'e dikkat çeken 'başbakanlık' sorusu! Bakın nasıl yanıtladı

28.07.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Van'ın Erciş ve Çaldıran ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup, halkla bir araya geldi. Ercişte, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen, Akşener'e "15 Temmuz’dan önce 'başbakan olacağım' dediniz. Bunun açıklamasını bana yapmanızı istiyorum. Bir konuşmanızda 'köprüde ateş eden askerler emir altında ateş etmiştir ve suçsuzdurlar' dediniz" dedi. Akşener, kendisinin böyle bir sözü olmadığını söyledi.

Meral Akşener'e dikkat çeken 'başbakanlık' sorusu! Bakın nasıl yanıtladı

Devam eden 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında iş yerleri yıkılacak esnafı ziyaret etmek üzere dün Bitlis'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, geceyi burada geçirdikten sonra sabah saatlerinde kara yoluyla Van'ın Erciş ilçesine geçti.

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Akşener, ilçenin Emniyet Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederken karşısına FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen çıktı. Hamuryen Akşener'e "Meral Hanım, 15 Temmuz’dan önce 'başbakan olacağım' dediniz, bunun açıklamasını bana yapmanızı istiyorum. Bir konuşmanızda 'köprüde ateş eden askerler emir altında ateş etmiştir ve suçsuzdurlar' dediniz. Erciş’e geldiniz şehitler için neden bir program yapmadınız” dedi.

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Bunun üzerine Akşener de, "15 Temmuz'da benim başbakan olacağım diye bir sözüm yok, Eğer bu konuşmalarından dolayı sen haklıysan Allah beni kahretsin, seni böyle düşündürenler haksızsa Allah onları kahretsin. Huzuru mahşerde seninle yüz yüze geleceğiz" dedi.

Akşener, yaşanan bu olaydan sonra Emniyet Caddesi üzerinde bulunan esnafı gezmeyi sürdürdü. İş yerlerine girip selam veren, sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Akşener, zaman zaman da alışveriş yaptı. Akşener, buradaki ziyaretlerin ardından beraberindekilerle birlikte Çaldıran ilçesine geçti. Burada da esnafı ziyaret edip sorunlarını dinleyen Akşener daha sonra ise Van kent merkezine gitmek üzere yola çıktı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Van Meral Akşener İYİ Parti
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