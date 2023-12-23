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  4. Şehit Emre Taşkın’ın son görüntüleri yürek yaktı! ‘Şehit olursam bu videoyu paylaş’ demişti…

Şehit Emre Taşkın’ın son görüntüleri yürek yaktı! ‘Şehit olursam bu videoyu paylaş’ demişti…

23.12.2023 09:52 | Son Güncelleme:
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Türkiye şehitlerine ağlarken ortaya çıkan detaylar da yürek yakıyor. Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit düşen Malatyalı Emre Taşkın'ın son görüntülerinde "Şehit olursam bu videoyu paylaş" dediği anlar izleyenleri duygulandırdı.

Şehit Emre Taşkın’ın son görüntüleri yürek yaktı! ‘Şehit olursam bu videoyu paylaş’ demişti…

Şehit haberleri ile tüm Türkiye bir kez daha kahroldu. Irak’ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya'daki aileye ulaştı. Anne ve babası Umre'de olduğu öğrenilen şehidin baba ocağı Türk Bayrakları ile donatıldı.

Irak'ın kuzeyindeki üsse PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen 3 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) acı haberi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan aileye ulaştı. İlçe Kaymakamı Erkan Savar, Alacakapı Mahallesinde bulunan aileye acı haberi ulaştırırken şehidin anne ve babasının Umre için Mekke'de oldukları öğrenildi. Geçtiğimiz yıl göreve başladığı belirtilen şehidin bir kardeşinin de TSK'da görevli olduğu öğrenildi. Aslen Bingöl'ün Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesi ise Malatya'nın Battalgazi ilçesinde defnedilecek.

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'ŞEHİT OLURSAM BU VİDEOYU PAYLAŞIN'

Acı haberi duyan şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken sokak itfaiye ekiplerince Türk bayrakları ile donatıldı. Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın bir süre önce sosyal medya hesabında yayınladığı “şehit olursam bunu paylaşın” ifadesi ise yürekleri buruktu.

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şehit Irak
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