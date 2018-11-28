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Şehit komutanın kanı yerde kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 11:59 | Son Güncelleme

Muş Malazgirt'te etkisiz hale getirilen teröristten birinin, 2015'te jandarma komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden Muhammed Kaya olduğu tespit edildi

Muş Malazgirt'te etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin, 2015'te jandarma komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden Muhammed Kaya olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne yönelik Muş'un Malazgirt Tatargazi köyünde İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca dün düzenlenen operasyonlarda iki teröristin ölü ele geçirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 27 Temmuz 2015'te Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden Çektar Soro kod adlı Muhammed Kaya olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle "gri kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş olduğu açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Binbaşı Arslan Kulaksız Malazgirt muhammed kaya

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