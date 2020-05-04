Şehit MİT’çiyi ifşa davasında önemli gelişme: Dosya ayrıldı

MİT Başkanlığı’nın suç duyurusu üzerine, Libya’da görev yaparken MİT şehidi ve meslektaşlarını ifşa soruşturmasıyla ilgili 23 Nisan’da dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde firari olan Birgün Yazarı Erk Acarer, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç ve Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel’in de aralarında olduğu toplam 8 şüpheli hakkında, “Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama, istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçlarından TCK 329/1 ve MİT Kanunu 27. maddelerinden dava açıldı. DHA’nın edindiği bilgilere göre, dosyada önemli bir gelişme yaşandı ve suça karışan diğer şüphelilerin de tespit edilmesi için soruşturma dosyası ayrıldı.

İFADELER ÇELİŞTİ

Öte yandan MİT şehidi ifşa davasının iki tutuklu şüphelisi Yeni Yaşam internet sitesinin Sorumlu Yazıişleri Müdürü Aydın Keser ve Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik’in ifadesi de ortaya çıktı. Aydın Keser’in ifadesinde haberin yapılmasını Ferhat Çelik’le birlikte istediklerini söyledi. Keser haberin yapılmasını istediğini, Çelik'in de onay verdiğini belirtti.