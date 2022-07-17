Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın kimdir? Selahattin Taşkın nasıl şehit oldu? Evli miydi?

Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın, 17 Temmuz Pazar gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Basında yer alan acı haberin ardından vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın kimdir? Selahattin Taşkın nasıl şehit oldu? Ayrıntılar haberimizde...

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SELAHATTİN TAŞKIN KİMDİR?

Selahattin Taşkın, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görevliydi.

Selahattin Taşkın 17 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada şehit düşmüştür.

SELAHATTİN TAŞKIN NASIL ŞEHİT OLDU?

Selahattin Taşkın ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 17 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

SELAHATTİN TAŞKIN EVLİMİYDİ?

Evli olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın cenazesi için bugün askeri havalimanında karşılama töreni düzenleneceği ve yarın Oltu ilçesi Tuzla köyü Yeni Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.



