Şehit yakınları ve gaziler Umre'ye gitti

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Altın Rafinerisi işbirliği ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarından oluşan 130 kişilik kafile, Umre ibadeti için kutsal topraklara götürüldü.

Kafileyi uğurlamak için İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminalinde bir tören düzenledi. Gidişten önce dualar edildi. Burada konuşan gazi eşi Tanjet Küksar, Umre ziyaretini yapmaya vesile olan herkese teşekkür ederek, "Allah kutsal topraklar gitmeyi onların vasıtasıyla nasip etti. Allah hepsinden razı olsun. Memleketimize Allah darlık, sıkıntı vermesin. Bütün Türkiye'mize dua edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başta İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İstanbul Altın Rafinerisi Başkanı Özcan Halaç'a olmak üzere herkese teşekkür eden şehit eşi Ayşe Tanrıkulu, kutsal topraklara gitmenin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

İlk kez Umre ibadetini yerine getireceğini belirten Tanrıkulu, "Allah hepsine sağlık ve huzur versin. Ben ilk defa gidiyorum. Nasip olmadı daha önce. Rabbim, bizi bugün çağırdı. İnşallah orada yapacağımız dualar kabul edilir. Sağ, salim memleketimize döneriz. Allah tekrarı ve hacı nasip etsin." diye konuştu.