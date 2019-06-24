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Şehit yakınları ve gaziler Umre'ye gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 13:11 | Son Güncelleme

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Altın Rafinerisi işbirliği ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarından oluşan 130 kişilik kafile, kutsal topraklara hareket etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Altın Rafinerisi işbirliği ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarından oluşan 130 kişilik kafile, Umre ibadeti için kutsal topraklara götürüldü.

Kafileyi uğurlamak için İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminalinde bir tören düzenledi. Gidişten önce dualar edildi. Burada konuşan gazi eşi Tanjet Küksar, Umre ziyaretini yapmaya vesile olan herkese teşekkür ederek, "Allah kutsal topraklar gitmeyi onların vasıtasıyla nasip etti. Allah hepsinden razı olsun. Memleketimize Allah darlık, sıkıntı vermesin. Bütün Türkiye'mize dua edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başta İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İstanbul Altın Rafinerisi Başkanı Özcan Halaç'a olmak üzere herkese teşekkür eden şehit eşi Ayşe Tanrıkulu, kutsal topraklara gitmenin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

İlk kez Umre ibadetini yerine getireceğini belirten Tanrıkulu, "Allah hepsine sağlık ve huzur versin. Ben ilk defa gidiyorum. Nasip olmadı daha önce. Rabbim, bizi bugün çağırdı. İnşallah orada yapacağımız dualar kabul edilir. Sağ, salim memleketimize döneriz. Allah tekrarı ve hacı nasip etsin." diye konuştu.

Umre'ye gitmekten dolayı memnuniyetini dile getiren Nuray İzci de, "Çok mutluyuz, huzurluyuz. Çok duygulandım. İlk kez gidiyorum. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

15 Temmuz Gazisi şehit yakını ve gazilerle Umre ibadetini yerine getirmenin ayrı bir hazzı olduğunu söyleyen Mehmet Önay, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oradaki manevi havayı bol bol yaşayacağız. Ülkemiz için dua edeceğiz. Bütün insanlık ve Müslümanlar için dua edeceğiz. İnşallah bu yolculukta maneviyat dolup, döneceğiz. 15 Temmuz darbe girişiminde Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan ile görev yaparken ağır yaralandım. Şimdi çok şükür iyiyim. Yürüyebiliyorum. " dedi.

Kafileyi İstanbul Havalimanı Mülkü İdare Amiri Ahmet Önal, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcı Emre Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç, Kuyumcukent Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı, Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, Altın Rafinerisi Sosyal Projeler Sorumlusu Aydın Avşar ile Umre'ye giden şehit yakınları ve gazilerin akrabaları ile havalimanında görevli polisler dualarla uğurladı.

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gazi İstanbul Altın Rafinerisi şehit umre

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