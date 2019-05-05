HABER

Şehitlerimizi uğurluyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 18:06 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Servet Akkuş, memleketi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyünde toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Servet Akkuş, memleketi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Uçakla Afyonkarahisar'a getirilen şehit Servet Akkuş'un naaşı, ilk olarak eşinin babaevine götürüldü. Burada şehidin eşi Hacer Akkuş, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bunu böylece bilin. Bir tane daha aslan yetiştiriyorum haberiniz olsun. O da asker olacak. Sizleri sevindirmeyeceğim, sizleri güldürmeyeceğim. Bir Servet'im vardı onu da şehit verdim." diyerek gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze töreninin düzenlendiği köy meydanına götürüldü.

Törende, şehit Servet Akkuş'un 3 aylık oğlu Bora Efe'ye babasının şehit olmadan önce satın aldığı asker kıyafeti giydirildi.

Eşinin tabutunu ve fotoğrafını öpen Hacer Akkuş, "Kalk Servet'im bak çocuğun geldi." diye ağladı.

Cenazede şehidin annesi Ayşe, babası Zafer, erkek kardeşi Şükrü, kız kardeşleri Nazik ve Burçin Akkuş'u yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehidin naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Mehmet Karakaş, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlerimizi uğurluyoruz

- Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Servet Akkuş, memleketi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyünde toprağa verildi

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akkuş şehit tören

En Çok Okunan Haberler

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Yargıtay'dan emsal olacak karar! Sadece yazılıysa geçerli olacak

Yargıtay'dan emsal olacak karar! Sadece yazılıysa geçerli olacak

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Afgan gence kan donduran işkence

Afgan gence kan donduran işkence

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Öğrenci servisinin geçişi sırasında patladı

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Son dakika Pendik'te doğalgaz patlaması!

İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.