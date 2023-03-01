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Selçuk Bayraktar fotoğrafı ile yatırım ilanı verdiler: 'Aylık kâr 70 bin TL!' Ortalık karıştı... Dikkat çeken açıklama

01.03.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın fotoğrafı kullanılarak yapılan ilanlara ilişkin Baykar’dan yapılan açıklamada, "’Yatırım fırsatı’, ’ek gelir’ gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar açık bir dolandırıcılık girişimidir" denildi.

Selçuk Bayraktar fotoğrafı ile yatırım ilanı verdiler: 'Aylık kâr 70 bin TL!' Ortalık karıştı... Dikkat çeken açıklama

Sosyal medya ve internet sitelerinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın fotoğrafı kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanlara ilişkin Baykar yazılı bir açıklama yaptı.

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Baykar’dan yapılan açıklamada, “Bir süredir sosyal medya mecraları ve bazı internet sitelerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) adı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın fotoğrafları kullanılarak ’yatırım fırsatı’, ’ek gelir’ gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar açık bir dolandırıcılık girişimidir" denildi.

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HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Yürütülen bu girişimin dolandırıcılık faaliyeti olduğunun TPAO tarafından da duyurulduğu dile getirilirken, "Bahse konu bu dolandırıcılık faaliyetine karşı tarafımızdan gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için bu ve benzeri dolandırıcılık faaliyetlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz”ifadeleri kullanıldı.

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