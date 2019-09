Selçuk Şahin'den şampiyonluk itirafı

Futbol yaşamına Bursaspor'da devam eden Selçuk Şahin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Bursa'ya gelişi için, "Bursaspor gibi büyük bir camiadan teklif almak beni de heyecanlandırdı, gururlandırdı" sözleriyle anlatan tecrübeli orta saha, "Gençlerbirliği ile geçen sene şampiyonluk yaşadım. Bu dönem içerisinde değişik kulüplerden bazı teklifler oldu ama Bursaspor, camia olarak, şehir olarak her zaman futbolun önde olduğu bir yer. O yüzden burayı tercih ettim. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum. Şu an her şey iyi gidiyor. Hem şehir olarak hem takımın havası oldukça iyi gözüküyor" şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN DÜŞTÜĞÜN YERDEN KALKABİLMEK"

Bursaspor'un Süper Lig'e veda ederek yoluna TFF 1'inci Lig'de devam etmesini değerlendirirken, şehrin böyle bir pozisyonu hiçbir zaman hak etmediğini belirten Şahin, "Geçen sene maalesef bir talihsizlik oldu ama önemli olan düştüğün yerden kalkabilmek. Bu sene, bu hedef doğrultusunda güzel işler yapıyoruz. Özellikle yönetim ve şehir elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Bazı sıkıntılar var evet ama biz takım içerisinde bu tarz sıkıntıları çok yaşatmak istemiyoruz. Şu anlık gidişat iyi gözüküyor, 3 maçta 6 puan aldık. Yeni gelen arkadaşlarla beraber daha iyi bir takım havasına gireceğiz. Umarım bu yolun sonu şampiyonluk olur" diye konuştu.