Selen Görgüzel'in kızı gündemde! Herkesi uyardı: "Elektronik sigara (puff) kullanımına bağlı olarak..."

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in ilk eşinden olan 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş ölümden döndü.

Genç ismin önceki sabah kalbi sıkıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Bektaş’ın göğüs boşluğuna hava kaçtığı tespit edildi ve acil ameliyata alındı.

Selen Görgüzel'in kızının bu duruma gelmesinin sebebi ise elektronik sigaraydı. Apar topar hastaneye alınan Bektaş hastane odasından son halini paylaştı.

Anne Selen Görgüzel ise kızının sağlık durumunu şu sözlerle açıkladı:

"Kızım elektronik sigara (puff) kullanımına bağlı olarak ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştır. Akciğerlerin dumanı süzememesi sonucu kalbin etrafında hava kabarcıkları oluşmuş ve bu kabarcıklar, kalbin çalışmasını engelleyecek seviyeye ulaşarak hayati tehlike yaratmıştır.

Durumun ciddiyeti nedeniyle evladım acilen ameliyata alınmış ve Prof. Dr. Çağatay Tezel tarafından başarılı bir müdahale gerçekleştirilmiştir. Şu anda iyileşme sürecinde olup, Allah’ın izniyle bu zor dönemi atlatacağımıza inanıyoruz.

Yaşadığımız bu zorlu deneyimin ışığında, herkesi elektronik sigara kullanımının tehlikeleri konusunda bir kez daha uyarmak istiyoruz. Lütfen sağlığınızı riske atmayın."

"'BENİM BAŞIMA GELMEZ' DİYORDUM"

İlknur Bektaş da ameliyat sonrası açıklama yaparak bu konuda herkesi uyardı ve "Birçok kişi hangi markadan kaynaklandığını sormuş; emin olun, ben de bilmiyorum. Uzun ömürlü etkilerini bilmediğimiz plastik malzemeleri, rengi ve tadıyla masumlaştırıyorduk. Ben de kendi yaşıtlarım gibi her bu ürünlere bağımlılık geliştirmiştim ve böyle bir şey başıma geleceğini hiç beklemiyordum. Çok sağlıklı beslenip her gün spor yaparım; “Benim başıma gelmez,” diyordum. Henüz çok genç olduğum için bu yaşta bir şey olmaz diyordum" dedi.