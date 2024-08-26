MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selen Görgüzel'in kızı gündemde! Herkesi uyardı: "Elektronik sigara (puff) kullanımına bağlı olarak..."

Selen Görgüzel'in kızı gündemde! Herkesi uyardı: "Elektronik sigara (puff) kullanımına bağlı olarak..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.08.2024 08:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş apar topar hastaneye kaldırıldı. Kalbi sıkışan, nefes almakta güçlük çeken Bektaş az kalsın elektronik sigara yüzünden ölüyordu. Ameliyat sonrası ünlü isim açıklama yaptı.

Selen Görgüzel'in kızı gündemde! Herkesi uyardı: "Elektronik sigara (puff) kullanımına bağlı olarak..."

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in ilk eşinden olan 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş ölümden döndü.

Genç ismin önceki sabah kalbi sıkıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Bektaş’ın göğüs boşluğuna hava kaçtığı tespit edildi ve acil ameliyata alındı.

Selen Görgüzel'in kızının bu duruma gelmesinin sebebi ise elektronik sigaraydı. Apar topar hastaneye alınan Bektaş hastane odasından son halini paylaştı.

Anne Selen Görgüzel ise kızının sağlık durumunu şu sözlerle açıkladı:

"Kızım elektronik sigara (puff) kullanımına bağlı olarak ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştır. Akciğerlerin dumanı süzememesi sonucu kalbin etrafında hava kabarcıkları oluşmuş ve bu kabarcıklar, kalbin çalışmasını engelleyecek seviyeye ulaşarak hayati tehlike yaratmıştır.

Durumun ciddiyeti nedeniyle evladım acilen ameliyata alınmış ve Prof. Dr. Çağatay Tezel tarafından başarılı bir müdahale gerçekleştirilmiştir. Şu anda iyileşme sürecinde olup, Allah’ın izniyle bu zor dönemi atlatacağımıza inanıyoruz.

Yaşadığımız bu zorlu deneyimin ışığında, herkesi elektronik sigara kullanımının tehlikeleri konusunda bir kez daha uyarmak istiyoruz. Lütfen sağlığınızı riske atmayın."

ddfgdf

"'BENİM BAŞIMA GELMEZ' DİYORDUM"

İlknur Bektaş da ameliyat sonrası açıklama yaparak bu konuda herkesi uyardı ve "Birçok kişi hangi markadan kaynaklandığını sormuş; emin olun, ben de bilmiyorum. Uzun ömürlü etkilerini bilmediğimiz plastik malzemeleri, rengi ve tadıyla masumlaştırıyorduk. Ben de kendi yaşıtlarım gibi her bu ürünlere bağımlılık geliştirmiştim ve böyle bir şey başıma geleceğini hiç beklemiyordum. Çok sağlıklı beslenip her gün spor yaparım; “Benim başıma gelmez,” diyordum. Henüz çok genç olduğum için bu yaşta bir şey olmaz diyordum" dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Selen Görgüzel
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da kanlı gece: 5 ölü, 3 yaralı

Ankara'da kanlı gece: 5 ölü, 3 yaralı

Ev kiraları yine uçtu... Kadıköy zirvede

Ev kiraları yine uçtu... Kadıköy zirvede

Erdoğan'a 'gökdelenli' yanıt: Bula bula bunu buldu!

Erdoğan'a 'gökdelenli' yanıt: Bula bula bunu buldu!

Cinsiyet partisinde skandal olay!

Cinsiyet partisinde skandal olay!

Teoman'dan gündem olan sözler! "Suriyeli kara kuruları görünce..."

Teoman'dan gündem olan sözler! "Suriyeli kara kuruları görünce..."

Özkan'ın Erdoğan'a hakaret ettiği paylaşıma tepkiler dinmiyor! Sosyal medyada gündem oldu: Kimse böyle bir terbiyesizliği yapamaz

Özkan'ın Erdoğan'a hakaret ettiği paylaşıma tepkiler dinmiyor! Sosyal medyada gündem oldu: Kimse böyle bir terbiyesizliği yapamaz

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.