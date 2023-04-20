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Selen Görgüzel klibindeki iç çamaşırlı halleriyle dikkat çekti!

20.04.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan ile boşandıktan sonra yaptırdığı ilginç cilt bakımlarıyla ve cesur pozlarıyla gündeme gelen Selen Görgüzel yeni klibinde oldukça iddialı. Selen Görgüzel hem sütyensi halleri hem de iç çamaşırlı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Selen Görgüzel klibindeki iç çamaşırlı halleriyle dikkat çekti!

Geçtiğimiz günlerde “Ben TikTok’un kesinlikle kapatılması istiyorum. Ahlaki değerler açısından ivedilikle kapatılması gerekiyor" diyerek tepki çeken Selen Görgüzel yeni klibiyle gündemde.

Şarkıcı Selen Görgüzel, Zuhal Olcay’ın yıllar önce seslendirdiği 'İyisin' isimli şarkısını, 30 yıl sonra farklı yorumuyla dinleyicilerin beğenisine sundu.

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Düzenlemesinin Atınç Tombak, klip yönetmenliğini Gökhan Özdemir'in yaptığı şarkının klip çekimi ise İstanbul'da gerçekleşti.

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Çekimde sütyensiz hırkalı tarzı ve iç çamaşırlı halleriyle dikkat çeken Hamdi Alkan'ın eski karısına "Sırf poz için klip çekmiş", "Kliple bu halin anlamı ne gereksiz" yorumları yağdı.

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Selen Görgüzel Hamdi Alkan hamdi ele

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