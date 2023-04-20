Selen Görgüzel klibindeki iç çamaşırlı halleriyle dikkat çekti!

Geçtiğimiz günlerde “Ben TikTok’un kesinlikle kapatılması istiyorum. Ahlaki değerler açısından ivedilikle kapatılması gerekiyor" diyerek tepki çeken Selen Görgüzel yeni klibiyle gündemde.

Şarkıcı Selen Görgüzel, Zuhal Olcay’ın yıllar önce seslendirdiği 'İyisin' isimli şarkısını, 30 yıl sonra farklı yorumuyla dinleyicilerin beğenisine sundu.

Düzenlemesinin Atınç Tombak, klip yönetmenliğini Gökhan Özdemir'in yaptığı şarkının klip çekimi ise İstanbul'da gerçekleşti.

Çekimde sütyensiz hırkalı tarzı ve iç çamaşırlı halleriyle dikkat çeken Hamdi Alkan'ın eski karısına "Sırf poz için klip çekmiş", "Kliple bu halin anlamı ne gereksiz" yorumları yağdı.





