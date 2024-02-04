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Selena Gomez sevgilisine yatak pozu verip paylaştı! Aşkta aradığını buldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.02.2024 09:31 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez uzun bir aradan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Benny Blanco ile birlikte olan Gomez sevgilisine yatak pozu verdi.

Selena Gomez sevgilisine yatak pozu verip paylaştı! Aşkta aradığını buldu

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez yer aldığı projeler ve müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

31 yaşındaki yıldız, müzik yapımcısı Benny Blanco ile yeni aşka yelken açtı. Sevgilisiyle öpüştükleri anları paylaşarak da gündeme gelen Gomez yine adından söz ettirdi.

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"O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey" dediği sevgilisine yatak pozu veren Selena Gomez'e beğeni yağdı.

Ekran Alıntısı
Genç yıldızın yakınları ise Benny Blano ile ilişkisinden fazla hızlı gittiğini düşünüyor. Radar adlı internet sitesine göre ise Selena Gomez yıllardır aradığı aşkı sonunda bulduğu konusunda ikna olmuş durumda. Bu yüzden de bu işi resmiyete dökme konusunda bekleme taraftarı değil. Benny Blanco da Selena Gomez için aynı duyguları hissediyor.

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