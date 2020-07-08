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  4. Selin Ciğerci'den mayolu poz! 'Kaymak gibi beyaz bir kadınım...'

Selin Ciğerci'den mayolu poz! 'Kaymak gibi beyaz bir kadınım...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 11:27 | Son Güncelleme

Selin Ciğerci, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalarının kalkmasının ardından eşi Gökhan Çıra ile birlikte Bodrum'a gitmişti. Ciğerci mayolu pozuyla kendi markasına dair açıklama yaptı.

Selin Ciğerci'den mayolu poz! 'Kaymak gibi beyaz bir kadınım...'

Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, Bodrum'daki yazlık evine gitmek için 17 bin dolara özel jet kiralamış ve gündem olmuştu. Kendini çıkardığı markasına veren ve işleriyle yoğun olan Ciğerci son dönemde Bodrum'da vakit geçiriyor.

Bodrum Gündoğan’da 2 milyon dolara yazlık satın alan Ciğerci hem işleriyle uğraşıyor hem de tatilin keyfini çıkarıyor. Ciğerci son olarak çıkardığı bronzlaştırıcı yağların ne kadar işe yaradığını göstermek için mayosunu giyip güneşlendi.

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Selin Ciğerci açıklamasında ise "Sırf nasıl bronzlaştığımı göstermek için yıllar sonra ilk defa güneşlendim. Mayo izimi görüyorsunuz; kaymak gibi bembeyaz bir kadınım... Asla soyulma, kızarma, alerji ve sivilcelenme olmadı olamaz. Artık hiç bir yaz eskisi gibi olmayacak..." dedi.

Selin Ciğerci 2 milyon dolara yazlık aldı! Manzarası olay...Selin Ciğerci 2 milyon dolara yazlık aldı! Manzarası olay...

Ciğerci'nin fit görüntüsüne ve mayolu pozuna beğeni yağdı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
vay benim canem abem açılmış saçılmışsen güneşlenisen maşallahın vardır hee
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