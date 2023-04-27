Selin Ciğerci en sevdiği seks pozisyonunu açıkladı! Dans itirafı olay oldu

Ünlü fenomen Selin Ciğerci verdiği kilolar ile son günlerde en çok dikkat çeken isimlerden biri. Cesur ve iddialı tarzı ile gündemden düşmeyen ünlü isim Ala Tokel'in YouTube'da yayınlanan 'Şurda Biz Bizeyiz' programına konuk oldu.

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Ciğerci, cinsiyet değiştirdikten sonraki süreci ve ilişkileri hakkındaki tüm soruları tek tek yanıtladı ve dans itirafıyla olay oldu.

Ala Tokel 'Ben senin yatak odana girmek istiyorum' diyerek Ciğerci'ye en sevdiği seks pozisyonunu sordu.

Selin Ciğerci "Ben hepsini seviyorum. Karşımdakinin mutlu olabileceği her pozisyonu seviyorum. Benim mutlu olmam bir yere kadar. Karşımdakinin mutluluğu beni daha çok mutlu ediyor" dedi.

Ünlü isim ayrıca ilişki yaşadığı erkeklere ateşli bir şekilde dans etmeyi ve fantastik kostümler giymeyi sevdiğini de açıkladı. Selin Ciğerci'nin bu itirafları ise sosyal medyada gündem oldu.