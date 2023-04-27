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Selin Ciğerci en sevdiği seks pozisyonunu açıkladı! Dans itirafı olay oldu

27.04.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü fenomen Selin Ciğerci bu defa yine çok konuşulacak itiraflara imza attı. Ala Tokel'in YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Ciğerci özel hayatı ve cinsellik hakkındaki soruları da açık açık yanıtladı.

Selin Ciğerci en sevdiği seks pozisyonunu açıkladı! Dans itirafı olay oldu

Ünlü fenomen Selin Ciğerci verdiği kilolar ile son günlerde en çok dikkat çeken isimlerden biri. Cesur ve iddialı tarzı ile gündemden düşmeyen ünlü isim Ala Tokel'in YouTube'da yayınlanan 'Şurda Biz Bizeyiz' programına konuk oldu.

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Ciğerci, cinsiyet değiştirdikten sonraki süreci ve ilişkileri hakkındaki tüm soruları tek tek yanıtladı ve dans itirafıyla olay oldu.

Ala Tokel 'Ben senin yatak odana girmek istiyorum' diyerek Ciğerci'ye en sevdiği seks pozisyonunu sordu.

selin ala tokel

Selin Ciğerci "Ben hepsini seviyorum. Karşımdakinin mutlu olabileceği her pozisyonu seviyorum. Benim mutlu olmam bir yere kadar. Karşımdakinin mutluluğu beni daha çok mutlu ediyor" dedi.

Ünlü isim ayrıca ilişki yaşadığı erkeklere ateşli bir şekilde dans etmeyi ve fantastik kostümler giymeyi sevdiğini de açıkladı. Selin Ciğerci'nin bu itirafları ise sosyal medyada gündem oldu.

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