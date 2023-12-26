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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra kızları için biraya geldi! Aile pozu sosyal medyayı salladı

26.12.2023 15:17 | Son Güncelleme:
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Son dönemde adı kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarına karışan Selin Ciğerci özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa kızının doğum günü pozlarıyla çok konuşuldu.

Son olarak taşıyıcı anne yöntemiyle bir kız çocuğu sahibi olan ve Miami'ye yerleşmeye karar veren Selin Ciğerci sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim eski eşi Gökhan Çıra ile kızları için biraraya geldi.

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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın 'Saadet Selenay' adını verdikleri kızları bir yaşına girdi. Kızları için özel bir davet düzenleyen Selin Ciğerci'nin doğum günü kareleri sosyal medyayı salladı.

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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerine beğeni yağdı. Ciğerci'nin kendi hesabından paylaşım yapmaması da dikkatlerden kaçmadı.

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